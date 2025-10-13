Stabilizacja sprzedaży mieszkań

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że jednocześnie wzrosła grupa deweloperów wskazujących na stabilizację tempa sprzedaży – z nieco ponad 32 proc. do 49 proc., co oznacza przyrost o około 17 pkt proc.

Z raportu wynika, że Indeks Zmiany Cen Mieszkań, drugi wskaźnik publikowany przez portal, pozostał praktycznie bez zmian. We wrześniu zanotował symboliczny wzrost z 0,06 do 0,07, co zdaniem autorów oznacza, że rynek znajduje się w fazie stabilizacji cen.

80% firm nie planuje zmian cen

We wrześniu 80 proc. deweloperów uważało, że nie planuje żadnych zmian w cennikach – ani podwyżek, ani obniżek. Z kolei 13 proc. firm spodziewało się wzrostu cen w najbliższych miesiącach, a proc. 6 proc. zakładało ich spadek.

Oczekiwania kupujących

Autorzy podkreślili, że pod koniec września 58 proc. badanych osób poszukujących mieszkania nadal liczyło na spadki cen. Jednocześnie przybyło tych, którzy spodziewają się wzrostów – ich odsetek wzrósł do 12,8 proc.

Wpływ nowych regulacji

„We wrześniu mieliśmy do czynienia z większą liczbą korekt cenowych – to efekt wejścia w życie ustawy o jawności cen mieszkań, która zobowiązuje firmy do raportowania zmian w oficjalnych cennikach. Nowe regulacje sprawiły, że dziś każda zmiana jest bardziej przemyślana i mniej impulsywna” – wyjaśnił, cytowany w publikacji, Robert Chojnacki z Tabelaofert.pl.

Indeks Nastroju Deweloperów (IND) to badanie prowadzone przez dział analiz portalu Tabelaofert.pl na próbie ponad 200 firm deweloperskich w całej Polsce.