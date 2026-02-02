Średnia cena metra kwadratowego mieszkania

Autorzy raportu podali, że średnia cena metra kwadratowego dla analizowanych miast wynosiła w styczniu 14 tys. 207 zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,88 proc. „W minionym miesiącu deweloperzy podnieśli ceny 10,1 proc. oferowanych mieszkań, podczas gdy obniżki objęły 6,7 proc. lokali” - zauważyli.

Zdaniem ekspertów portalu, choć w styczniu więcej mieszkań drożało niż taniało, to obniżki – jeśli już się pojawiały – były wyraźnie większe, gdyż średnio ceny spadały o niemal 5 proc., podczas gdy podwyżki wynosiły przeciętnie około 3 proc. „Oznacza to, że osoby szukające mieszkania nadal mogą liczyć na realne negocjacje cenowe, zwłaszcza przy lokalach, które dłużej pozostają w ofercie” - uważa, cytowany w raporcie, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki.

Ceny mieszkań w górę we wszystkich analizowanych miastach

Z danych portalu wynika, że ceny mieszkań wzrosły w styczniu we wszystkich analizowanych miastach, choć skala zmian była bardzo zróżnicowana, a największy wzrost średniej ceny metra kwadratowego odnotowano w Trójmieście – o 3,9 proc. „To efekt zarówno częstych podwyżek cen w cennikach, jak i nowej oferty. Aż 80 proc. mieszkań wprowadzonych tam do sprzedaży było droższych od dotychczasowej średniej” - zauważyli autorzy.

Bydgoszcz jest miastem, w którym odnotowano wzrost ceny (o 1,35 proc.), a deweloperzy bardzo rzadko obniżali tam ceny – korekty w dół dotyczyły jedynie 0,2 proc. mieszkań. W Szczecinie wzrost był nieco mniejszy i wyniósł 1,1 proc., ale deweloperzy sprzedali tam o ok. 50 proc. mniej mieszkań niż w grudniu. „Wzrost średniej ceny nie był jednak efektem rosnących cen ofertowych, lecz zmian w strukturze sprzedaży. W styczniu sprzedawały się głównie lokale tańsze od średniej, co zmniejszyło ich udział w ofercie i statystycznie podniosło jej przeciętną cenę” - stwierdzili autorzy.

Wzrost średniej ceny, o 1 proc., odnotowano również w aglomeracji śląskiej i tu także kluczową rolę odegrała nowa podaż – blisko 90 proc. mieszkań wprowadzonych do sprzedaży było droższych od dotychczasowej średniej. Najmniejsze zmiany cen miały miejsce we Wrocławiu (+0,01 proc.) oraz w Łodzi (+0,03 proc.).

Prawie o 2 proc. drożej niż przed rokiem

Portal podał, że w ujęciu rok do roku ceny mieszkań w Polsce pozostają nieznacznie wyższe – średnio o 1,9 proc. Najsilniejsze wzrosty rdr odnotowano w Trójmieście (11,3 proc.), Poznaniu (4,9 proc.) Bydgoszczy (4,5 proc.) oraz w aglomeracji śląskiej (2,7 proc.). Mniejsze wzrosty były w m.in. Łodzi (2 proc.), Szczecinie (1,9 proc.), Lublinie (0,9 proc.) i Warszawie (0,4 proc.).

Spadki średniej ceny m. kw. w skali roku zanotowano natomiast we Wrocławiu (o 4 proc.) oraz w Krakowie (1,4 proc.). „Tak duże zróżnicowanie zmian cen w miastach jest w dużej mierze efektem struktury nowej oferty wprowadzanej na rynek, a nie wyłącznie bieżącej sytuacji popytowo-sprzedażowej” - wyjaśnili autorzy.

Rynek w fazie stabilizacji

Chojnacki ocenił, że obecnie rynek mieszkaniowy znajduje się wciąż w fazie stabilizacji. „W skali kraju ceny rosną wolniej niż inflacja i znacznie wolniej niż wynagrodzenia, a zdolność kredytowa stopniowo się poprawia. Na zmiany średniej ceny metra kwadratowego coraz większy wpływ ma jednak struktura oferty i nowa podaż, a nie same korekty w cennikach” - ocenił wiceprezes portalu.

Zastrzegł, że spadek średniej ceny metra kwadratowego nie zawsze oznacza tańsze mieszkania, a wzrost często wynika z pojawienia się nowej oferty w lepszych lokalizacjach i wyższym standardzie.