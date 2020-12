"Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa. Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku. Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak: lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Efekty społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT to m.in.: wyższe finansowe wsparcie budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę, zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM) – obecne TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w SIM, powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - o wartości 1,5 mld zł - jako wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19.

Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym to m.in. również wyższe granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%); wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania; zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie do 80% kosztów nowych inwestycji).

"BGK od lat wspiera budownictwo socjalne, komunalne, społeczne i spółdzielcze. Nowa ustawa mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie" - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński.