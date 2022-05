Nie będzie podatku od pustostanów

Wczorajsza "Rzeczpospolita" informowała, że rząd przygotowuje projekt opodatkowania niewykorzystanych lokali mieszkalnych, od trzeciego i kolejnego z posiadanych. Podatek od pustostanów miałby - jak podawał dziennik - pomóc w rozwiązaniu problemu ograniczonej liczby lokali mieszkalnych, która przy znacznym popycie winduje ceny.

"Rząd nie pracuje nad podatkiem od pustych mieszkań" - powiedział Morawiecki, pytany o ten pomysł podczas konferencji prasowej.

Fundusze wykupują mieszkania

"Nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy, ale zastanawiamy się nad tym, co zrobić z firmami, z funduszami, które kupują np. po sto, albo po pięćset, po tysiąc mieszkań" - doprecyzował.

Podkreślił, że zagraniczne firmy czy fundusze po zakupie przetrzymują mieszkania, nie wynajmując ich.

"W związku z tym należy zadać pytanie, jak firma z Zachodu - bo to są zwykle firmy z zachodu - fundusz np. skandynawski kupił kilkaset mieszkań i przetrzymuje te mieszkania, ceny rosną, nikt się do nich nie wprowadza - czy to jest sytuacja normalna" - dodał.