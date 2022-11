Banki obniżyły wymagania co do udziału własnego kredytobiorcy i zabezpieczenia kredytu, wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz zmniejszyły marżę kredytową. Pojedyncze banki podniosły natomiast marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem. Jednocześnie banki wskazały na złagodzenie nieobjętych w ankiecie warunków, w tym m.in.: wprowadzenie do oferty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego z LtV (to wskaźnik mówiący o proporcji kwoty kredytu do wartości finansowanej nieruchomości) do 100 proc. i likwidację marży pomostowej związanej z wpisem hipoteki do księgi wieczystej.