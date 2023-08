Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Reklama

Z uwagi na wzmożony popyt przyspieszamy realizację części naszych inwestycji. Dodatkowo, w tym roku do sprzedaży trafią dwa nowe projekty, zakupione z wydanymi pozwoleniami na budowę, tj. Bochenka Vita w Krakowie oraz Sikorskiego Vita w Warszawie.

Na skalę naszej działalności wpłynie w istotny sposób również akwizycja dewelopera Nexity, dzięki czemu umocnimy naszą pozycję w gronie czołowych deweloperów w Polsce, zwiększymy skalę działania w Warszawie i Krakowie oraz wejdziemy na zupełnie nowy dla nas rynek poznański. Nie uwzględniając projektów Nexity, planujemy do końca roku rozpocząć realizację co najmniej 2 tysięcy mieszkań.

Reklama

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Zweryfikowaliśmy na plus nasze tegoroczne oczekiwania sprzedażowe. Jednakże, dla zapewnienia regularnego poziomu naszej oferty, utrzymujmy stałą aktywność produkcyjną, zgodnie z przyjętym na ten rok harmonogramem. Do końca roku mamy jeszcze w planach rozpoczęcie 13 inwestycji lub ich kolejnych etapów, o łącznej liczbie około 4000 mieszkań. Będą to projekty we wszystkich regionach, na których aktualnie działamy.

Profil, struktura oferty oraz ceny w poszczególnych inwestycjach wynikają z wielu uwarunkowań, m.in. z klasy obiektu, jego lokalizacji i preferowanej grupy docelowej. Dlatego też nowo wprowadzane na rynek mieszkania będą zróżnicowane cenowo.

Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Cały czas intensywnie poszerzamy nasze portfolio o nowe inwestycje i jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić do oferty blisko 400 mieszkań w czterech projektach na terenie Warszawy. Nowe osiedla powstaną w takich dzielnicach, jak Bemowo i Włochy. Będą to inwestycje w bardzo dobrze skomunikowanych lokalizacjach, z funkcjonalnymi układami mieszkań od jedno do czteropokojowych i zróżnicowanymi metrażami od 28 mkw. do 120 mkw. Przedział cenowy w zależności od inwestycji będzie kształtował się od 13 tys. zł do 19 tys. zł brutto za 1 mkw.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy planujemy wprowadzić na rynek 4 nowe inwestycje. Będą to między innymi lokalizacje w Łodzi, Warszawie i Gdańsku.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

W drugim półroczu wprowadzamy do sprzedaży inwestycje realizowane w technologii szkieletowej, która jest obecnie jednym z naszym głównym kierunków rozwoju, stanowiącym odpowiedź na potrzeby coraz bardziej świadomych ekonomicznie i środowiskowo klientów. Mamy za sobą bardzo udane realizacje inwestycji domów jednorodzinnych na osiedlu Villa Campina pod Warszawa , które powstały na bazie wspomnianej technologii. Technologię szkieletową i domy prefabrykowane z drewna, które są produkowane w naszej fabryce w Tłuszczu, wzbogacamy o dodatkowe rozwiązania, jak rekuperacja, fotowoltaika czy pompy ciepła.

Już teraz w sprzedaży mamy kameralną, “zieloną” inwestycję Naturalnie Aluzyjna zlokalizowaną na warszawskiej Białołęce. W najbliższym czasie do oferty trafi też Osiedle ECOBerensona, także zlokalizowane na Białołęce, jak również Apartamenty na Wzgórzu w podkrakowskiej Zawadzie.

W osiedlu ECOBerensona powstanie 267 mieszkań usytuowanych w dziewięciu trzy i czteropiętrowych budynkach. Już w sierpniu dostępne będą mieszkania z pierwszego etapu inwestycji o metrażu od 25 mkw. do 67 mkw.

Apartamenty na Wzgórzach zlokalizowane są z kolei w małopolskiej miejscowości Zawada, w pobliżu Myślenic, z doskonałym dojazdem do Krakowa. To zielona enklawa z licznymi udogodnieniami, jak prywatny las czy kort tenisowy. Pierwszy etap tej inwestycji tworzy dziewięć kameralnych, trzypiętrowych budynków, w których znajduje się 161 mieszkań o powierzchni od 25 mkw. Inwestycja będzie stanowić nasz debiut w regionie małopolskim.

Boaz Haim, prezes Ronson Development

Bardzo uważnie obserwujemy rynek nieruchomości, by uniknąć sytuacji, w której nie moglibyśmy odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez naszych klientów. W większości miast, w których jesteśmy obecni, mamy zabezpieczony bank ziemi i sukcesywnie uruchamiamy zarówno budowę kolejnych etapów dotychczas prowadzonych inwestycji, jak i nowych projektów.

Planujemy we wrześniu, o ile otrzymamy pozwolenie na budowę, rozpoczniemy nowy warszawski projekt Zielono Mi na dolnym Mokotowie, gdzie powstanie blisko 100 mieszkań. Również we wrześniu planujemy uruchomienie sprzedaży i budowy kolejnego, trzeciego etapu projektu Viva Jagodno we Wrocławiu. Ponadto, analizujemy rozpoczęcie 5. etapu szczecińskiej inwestycji Nowe Warzymice z mini domami w ofercie. W planach mamy też nowy projekt w Poznaniu z blisko 50 domami przy ulicy Bełchatowskiej w dzielnicy Grunwald. Ta inwestycja powinna ruszyć na przełomie roku.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

W 2023 roku planujemy sprzedaż w Polsce na poziomie ponad 3,3 tys. mieszkań i przekazania w liczbie około 3,5 tys. lokali. Zakładamy też utrzymanie marż na poziomie zeszłego roku.

Mamy bank ziemi na ponad 15 tys. mieszkań, ale rozpoczęcie projektów nie jest łatwe i to jest największa bariera rozwoju rynku. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wydłużył się obecnie do około 1,5 roku -2 lat, a kiedyś było to 6-9 miesięcy.

Bardzo ważne dla naszego rozwoju było podpisanie umowy z funduszem CenterBridge. Nasza współpraca wystartowała i kilka projektów już jest w realizacji. Istotne jest to, że mając partnera, możemy myśleć o większych zakupach. Konkurencja przy transakcjach obejmujących mniejsze powierzchnie jest duża, a im projekt większy, tym zainteresowanych jest mniej. Liczymy na to, że dzięki wsparciu funduszu będziemy mogli kupić projekty, których sami pewnie byśmy nie nabyli.

Dawid Wrona, członek zarządu w Archicom

Wszelkie decyzje związane z realizacją inwestycji deweloperskich są w naszym przypadku uwarunkowane staranną analizą realnego zapotrzebowania ze strony potencjalnych nabywców. Gdy rynek wysyła do nas komunikat o rosnącym popycie, podejmujemy odpowiednie i przemyślane kroki. W związku z tym w pierwszym półroczu 2023 roku wprowadziliśmy do sprzedaży kolejne etapy wrocławskich inwestycji Sady nad Zieloną oraz Awipolis.

Bacznie obserwujemy sytuację rynkową, wobec czego planujemy w nadchodzących miesiącach uruchomienie sprzedaży w ramach osiedli zlokalizowanych we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni jako Grupa Echo-Archicom. Do naszej zdywersyfikowanej oferty trafią wkrótce zróżnicowane mieszkania dostępne w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu, atrakcyjne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem oferty, aby móc przedstawić naszym klientom szeroki wybór mieszkań, dostosowanych do ich preferencji i wymagań, ale też możliwości nabywczych. Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu deweloperskiego to proces złożony i czasochłonny, uzależniony od pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, finansowania projektu i przyjętej strategii. Do planowania nowych osiedli podchodzimy wieloaspektowo. Bierzemy pod uwagę obecną kondycję rynku, sytuację nabywców oraz ceny gruntów, koszty realizacji przedsięwzięcia, możliwości pozyskania i warunki finansowania inwestycji. Chcemy oferować naszym klientom najlepszy produkt na rynku. Musimy jednak brać też pod uwagę zarówno ceny mieszkań, jakie będą w stanie zaakceptować nabywcy, jak i rentowność każdego projektu, aby zapewnić płynne funkcjonowanie spółki. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić do sprzedaży zupełnie nową inwestycję we Wrocławiu. Do oferty trafi około 140 mieszkań z pierwszego etapu tego osiedla.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Aktualne na rynku nieruchomości podaż nie nadąża za popytem, dlatego przyspieszyliśmy tempo wprowadzania nowych inwestycji do oferty. Pod koniec czerwca br. uruchomiliśmy sprzedaż mieszkań z kolejnego etapu Miasteczka Jutrzenki – Dzielnicy Lawendy. Inwestycja składa się z trzech budynków mieszkalnych, w których jest około 100 nowoczesnych, komfortowych i przytulnych mieszkań. W budowie są dwa kameralne osiedla ulokowane na warszawskiej Białołęce: My Forest, z prywatnym lasem dostępnym tylko dla mieszkańców i My River, z przestrzenią wodną do aktywności sportowej i relaksu. Większość naszych mieszkań mieści się w kryteriach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Budujemy kompaktowe lokale, z komfortową przestrzenią do życia w budżetowych cenach.

Damian Tomasik, twórca Alter Investment

Ostanie miesiące zdecydowanie pokazały wzmożoną aktywność naszych klientów, którzy poszukują kolejnych gruntów z pozwoleniem na budowę. W tym roku do naszej oferty takich, gotowych do budowy projektów dołączy inwestycja przy ulicy Madalińskiego w Gdańsku z 23 mieszkaniami o powierzchni około 43 mkw. Taki metraż lokali mieszkalnych uważamy za optymalny w obecnej sytuacji rynkowej.