Dalszego wzrostu cen na rynku nieruchomości spodziewa się 12,9% ankietowanych deweloperów, zaś zdecydowana większość (77%) oczekuje ich stabilizacji, wynika z danych redNet24 i tabelaofert.pl. Grono deweloperów spodziewających się spadków cen rośnie od czterech miesięcy.

Indeks Nastrojów Deweloperów to badanie prowadzone przez dział analiz portalu Tabelaofert.pl na próbie ponad 200 firm deweloperskich w całej Polsce.

Coraz więcej osób spodziewa się spadków cen nieruchomości

"Jak wynika z sierpniowego odczytu indeksu, konsekwentnie, bo już od czterech miesięcy rośnie grono deweloperów spodziewających się spadków cen. Należy jednak zaznaczyć, że odsetek ten wynosi jedynie 9,9%" - czytamy w komunikacie.

"Spadki te mogą mieć formę okresowych rabatów na wybrane typy mieszkań, których w ostatnim okresie jest coraz więcej w ofercie" - podkreślił założyciel portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki, cytowany w komunikacie.

Wzrost cen mieszkań bardziej spodziewany

Na drugim biegunie mamy badanych, którzy oczekują wzrostu cen - poziom ten jest od 3 miesięcy stabilny i wynosi obecnie 12,9%. Bazowym scenariuszem jest jednak stabilizacja, dodał Chojnacki.

Właśnie utrzymania się cen na obecnych poziomach oczekuje 77% ankietowanych.

W odniesieniu do wskaźnika zmiany tempa sprzedaży wnioski są mniej jednoznaczne, a sytuacja bardziej złożona.

Wakacje to okres mniejszego ruchu w branży

"Miesiące wakacyjne to często okres mniejszego ruchu w biurach sprzedaży. Dlatego też w sierpniu odnotowano poprawę wskaźnika, który wrócił na poziom powyżej 0 i osiągnął 0,14 pkt" - wskazała dyrektor zarządzająca redNet24 Katarzyna Tworska.

"Deweloperzy z optymizmem spoglądają po prostu w kolejne miesiące, licząc na powrót klientów z wakacji i ich większą aktywność na rynku" - dodała.

Dlatego też odsetek deweloperów, którzy spodziewają się wzrostów sprzedaży, wzrósł do blisko 29% i jest najwyższy od czterech miesięcy, wskazano w materiale.

Prawie nikt nie liczy już na program mieszkaniowy rządu

Paradoksalnie czynnikiem wspierającym sprzedaż może być zawirowanie związane z programem mieszkaniowym, zaznaczono.

Jak zauważyła główna analityk Rednet Property Group Ewa Palus, "obecnie chyba już nikt nie spodziewa się wprowadzenia nowego programu".

"Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak przebiega proces legislacyjny, oraz ryzyko, że jeśli program zostanie uruchomiony, to będzie on jeszcze bardziej skomplikowany i ograniczony do wąskiej grupy odbiorców. Część osób nie chce już dłużej czekać i wraca do planów zakupu nieruchomości, korzystając przy tym z wciąż szerokiej oferty i często spotykanych jeszcze rabatów oraz promocji" - powiedziała Palus.

Obecna polityka cenowo-sprzedażowa deweloperów również wskazuje na to, że klienci stracili wiarę w jego wprowadzenie. Co w praktyce oznacza, że program lub zapowiedzi jego wprowadzenia nie oddziałują już realnie na rynek. Deweloperzy wydają się więc organizować w sytuacji sprzedaży na obecnych poziomach i względem tych poziomów będą planować nowe projekty, podano w materiale.

"W spadki cen w dalszym ciągu nie wierzą klienci. W porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek prognozujących taki rozwój sytuacji jest na podobnym poziomie i wynosi 84%. Największa grupa respondentów (47%) uważa, że obecny poziom cen jest stabilny i powinien utrzymać się w najbliższym kwartale. Choć rośnie druga co do wielkości grupa klientów przekonanych do wzrostów cen (z 33% do 37% w skali miesiąca)" - czytamy dalej.

