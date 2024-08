Reklama

Reklama

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy finansowej, która jest skierowana do osób mających trudności z opłacaniem bieżących kosztów utrzymania mieszkania lub domu jednorodzinnego. Aby ubiegać się o ten dodatek, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu: dodatek przysługuje osobom, które są właścicielami mieszkań, najemcami, podnajemcami, posiadaczami spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, a także osobom oczekującym na najem lokalu zamiennego lub socjalnego.

Dochody gospodarstwa domowego: średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać ustalonych limitów. Dla gospodarstw jednoosobowych próg wynosi aktualnie 2146,64 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych 2862,19 zł. W sytuacji, gdy dochód przekracza te wartości, kwota dodatku zostanie odpowiednio pomniejszona o nadwyżkę.

Powierzchnia lokalu: lokal mieszkalny, na który ma zostać przyznany dodatek, nie może przekraczać określonych limitów powierzchniowych. Lokal nie może przekraczać określonej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50%, pod warunkiem, że łączna powierzchnia pokoi i kuchni stanowi maksymalnie 60% całości użytkowej powierzchni lokalu.

Przeciętna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 250-380 zł miesięcznie. Jeśli więc przyjmiemy, że miesięcznie wypłacana jest maksymalna kwota 380 zł, to w ciągu sześciu miesięcy, na które jest przyznawane to świadczenie, można otrzymać wsparcie w wysokości 2280 zł. Jednak warto zaznaczyć, że wartość dodatku jest obliczana indywidualnie na podstawie kilku czynników, takich jak koszty utrzymania mieszkania oraz dochody mieszkańców. Najpierw oblicza się miesięczne wydatki związane z eksploatacją lokalu, takie jak czynsz, opłaty za media i inne koszty. Następnie kwotę tę przelicza się na powierzchnię normatywną, czyli standardową powierzchnię mieszkalną dopuszczalną w danym przypadku. Ostateczna wysokość dodatku to różnica między tymi kosztami a częścią dochodów gospodarstwa domowego, która jest przeznaczana na utrzymanie mieszkania.

Proces ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest stosunkowo prosty. W pierwszej kolejności należy zgromadzić wymagane dokumenty, w tym:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,deklarację o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy,dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu oraz wysokość ponoszonych wydatków na jego utrzymanie.

Następnie dokumenty należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać je pocztą.

Co zrobić w przypadku odrzucenia wniosku? Jeśli Twój wniosek o dodatek mieszkaniowy zostanie odrzucony, masz prawo do odwołania się od decyzji. Odwołanie należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Sprawę rozpatruje samorządowe kolegium odwoławcze.