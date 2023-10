Podwyższenie kryterium dochodowego

Najważniejsza zmiana dotyczy kryterium dochodowego. Od 2024 roku zostaną one podwyższone, co oznacza, że wsparcie może obejmować większą liczbę osób.

Szczegółowe progi dochodowe będą zależne od przeciętnego wynagrodzenia w kraju, jednak zakładając, że wyniesie ono 7000 zł brutto, limity dochodowe wzrosną do 2800 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 2100 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Należy jednak mieć na uwadze, że samo kryterium dochodowe to nie wszystko – istnieją również inne warunki do spełnienia.

Kto może skorzystać z nowego dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy jest dostępny dla osób w trudnej sytuacji finansowej - niezależnie od formy zamieszkiwania, czy to wynajmowanie mieszkania, posiadanie własnego lokalu czy mieszkanie w lokalu komunalnym. Z dodatku mogą korzystać osoby w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na to, czy wynajmują mieszkanie, mieszkają w lokalu komunalnym czy są jego właścicielami.

Kluczowe kryteria to:

Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, akt własności itp.

Spełnianie określonego progu dochodowego.

Zamieszkiwanie lokalu o odpowiedniej powierzchni zależnej od wielkości gospodarstwa.

Zasady przyznawania dodatku

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez organy samorządowe, takie jak prezydent miasta czy wójt. Decyzję o przyznaniu wsparcia można oczekiwać w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku niezadowolenia z decyzji istnieje możliwość odwołania.

Chociaż dokładna kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie przez urzędnika gminy, można przewidywać, że oscylować będzie w granicach 250-300 zł miesięcznie. Kwota ta jest wyliczana na podstawie miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Jakie są nowe limity powierzchniowe i dochodowe?

Osoby ubiegające się o wsparcie muszą spełniać określone kryteria powierzchni mieszkania. Na przykład dla gospodarstwa jednoosobowego normatywna powierzchnia wynosi 35 mkw., a dla gospodarstwa sześcioosobowego – 70 mkw. Istnieje także możliwość, aby powierzchnia użytkowa lokalu była większa o 30% lub 50%, pod pewnymi warunkami.

Jeśli przewidywania są prawidłowe i średnie wynagrodzenie w tym roku wyniesie 7000 zł brutto, to w 2024 roku próg dochodowy wzrośnie dla gospodarstwa jednoosobowego do 2800 zł, a dla wieloosobowego do 2100 zł na osobę.

Podsumowanie

Zmiany w dodatku mieszkaniowym w 2024 roku to przede wszystkim podwyższenie kryterium dochodowego, co umożliwi wsparcie większej liczbie gospodarstw domowych. Jeśli myślisz o skorzystaniu z tego wsparcia, dokładnie zapoznaj się z nowymi przepisami i skonsultuj się z odpowiednim urzędem w swojej miejscowości.