Według danych GUS od stycznia do kwietnia 2021 r. przekazano klucze do 72,2 tys. mieszkań, czyli o 13,3 proc. więcej niż przed rokiem. Z tej puli ponad połowę lokali (41,9 tys.) oddali do użytku deweloperzy, a pozostałe mieszkania (28,8 tys.) inwestorzy indywidualni. Na rynku pojawiło się o 2,4 proc. więcej mieszkań deweloperskich i o 32,4 proc. więcej lokali wybudowanych przez pozostałych inwestorów. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 94,7 m kw.

- Znacznie łatwiej jest znaleźć trzech klientów, którzy będą mieli po 350 tys. zł niż jednego, który ma milion - mówi w rozmowie z MarketNews24 Kuba Karliński, założyciel spółki Magmillon, autor bloga o nieruchomościach. – Pamiętajmy o tym wybierając nieruchomość pod inwestycję, ponieważ w ten sposób zwiększymy swoje szanse, gdy postanowimy wyjść z inwestycji.

Jeżeli mamy mieszkanie, które może być także lokalem biurowym lub usługowym, również zwiększamy swoje szanse na korzystną sprzedaż mieszkania.