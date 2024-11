Ogólnie ofert pracy jest dużo choć wynagrodzenie w porównaniu z ubiegłym rokiem jest wysze średnio o 8 procent.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem: logistyka, pakowanie prezentów – ofert coraz więcej, elastyczny czas pracy

Przedświąteczne szaleństwo nabiera tempa. Polacy zaczynają szukać w sklepach stacjonarnych i online prezentów, a związany z tym biznes kwitnie. Ofert pracy jest niemal tyle samo co przed rokiem, a stawki wzrosły o minimum 8%.

Zatrudnienie najłatwiej znaleźć w logistyce, sprzedaży świątecznych produktów, pakowaniu prezentów czy promocji. Lider rankingu, czyli Mikołaj może liczyć nawet na 250 zł za godzinę swojej pracy – wynika z analizy stworzonej przez Personnel Service.

Jak wyjaśnia mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service, sezon świąteczny w niektórych branżach trwa już od września. Wtedy zaczyna rosnąć zatrudnienie zwłaszcza w logistyce, co jest pochodną przenoszenia się sprzedaży do Internetu.

Pracy w tym roku jest tyle samo, co w poprzednim. Co prawda nie ma tak dużego zapotrzebowania na promocję bezpośrednią, ale więcej ofert zatrudnienia jest w magazynach i sklepach internetowych – mówi ekspert.

– W poszczególnych firmach właśnie w listopadzie liczba pracowników może sezonowo wzrosnąć nawet dwukrotnie. Jeżeli chodzi o zarobki to są one atrakcyjniejsze niż rok temu, co jest pochodną wzrostu płacy minimalnej iutrzymującej się dwucyfrowej dynamiki płac w gospodarce – dodaje Krzysztof Inglot.

Oferty pracy dorywczej przed Bożym Narodzeniem: kto zarobi najwięcej

Mikołaj i kurier zarobią najwięcej, Śnieżynki przegrywają konkurencję płacową.

Długoletni lider rankingu zawodów świątecznych jest nie do ruszenia. Mikołaj króluje na pierwszym miejscu. Za godzinę pracy w czerwonym kostiumie z siwą brodą można zrobić od 31 do nawet 250 zł netto. Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują na wigiliach firmowych i domowych zgromadzeniach, mniej zarobią w galeriach handlowych.

Najwięcej zleceń wpada oczywiście 6 grudnia w Mikołajki oraz 24 grudnia w Wigilię.

Patrząc na damską odpowiedniczkę Mikołaja, czyli Śnieżynkę widać, że jest płacowo dyskryminowana, ale nie jest to związane z płcią. Trzeba powiedzieć, że święta kojarzą się głównie z Mikołajem. Dlatego stawki dla Śnieżynek są niższe i mieszczą się w przedziale od 23,5 do 35 zł netto za godzinę.

Bohaterem listy świątecznych zawodów, który zajmuje zaszczytne drugie miejsce jest kurier i kierowca.

Oferty pracy dorywczej przed Bożym Narodzeniem: ile zarobi kierowca i kurier

Osoby, które rozwożą po całym kraju paczki z prezentami bardzo wspierają pracę Świętego Mikołaja. Zapotrzebowanie na ich usługi wzrasta zwłaszcza tuż przed Bożym Narodzeniem.

Natężenie obowiązków przekłada się na wyższe zarobki. W okresie świątecznym kurier i kierowca może liczyć na stawkę, która zaczyna się od 24,5 a sięga nawet 55 zł netto za godzinę.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem: ile dla sprzedawców choinek i karpia

Nie wszystkie produkty świąteczne dostarczy nam kurier. Po niektóre Polacy wolą wybrać się osobiście.

Należą do nich choinka i karp, co generuje zapotrzebowanie na osoby, które obsłużą klientów chcących nabyć te produkty. Patrząc na oferowane stawki dla sprzedawców choinek i sprzedawców karpi widać, że są one całkiem atrakcyjne w sezonie świątecznym.

Dla sprzedawców choinek i karpi dolne widełki są takie same i wynoszą 24,1 zł netto, ale te górne są nieco wyższe dla sprzedawcy karpi i wynoszą 40 zł netto w porównaniu do 35 zł dla sprzedawcy choinek.

Często też właściciele tego typu punktów sprzedaży nie zwiększają sezonowo oferowanej stawki, ale pod koniec świątecznego boomu wypłacają premie, które znacząco podnoszą wynagrodzenie.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem: oferty i stawki przy innych zajęciach

Po zakupie karpia i wyborze choinki do stworzenia idealnej świątecznej atmosfery konieczne są dekoracje świąteczne.

Pracownik produkcji bombek i ozdób świątecznych mogą może zarobić od 22,7 do nawet 31 zł netto za godzinę. Stawka jest uzależniona od nakładu pracy, którego wymaga wykonanie danej dekoracji świątecznej.

Na największe stawki mogą liczyć osoby, które ręcznie malują bombki. Wtedy jest to nie tylko ozdoba świąteczna, ale małe dzieło sztuki.

ZAWÓD Pracownicy Studenci i uczniowie do 26 r.ż. Stawka godzinowa netto w PLN Mikołaj 31 250 31-250 Kurier, kierowca 24,5 55 29-75 Sprzedawca karpi 24,1 40 28,1-40 Sprzedawca choinek 24,1 35 28,1-35 Kelner 24 28,5 28,1-31 Śnieżynka 23,5 35 28,1-35 Pracownik produkcji ozdób świątecznych 22,7 31 28,1-31 Pomoc kuchenna 22,7 24,5 28,1-30 Pakowacz prezentów 22,7 24,1 28,1-29,5

Dziełami sztuki mogą być również zapakowane prezenty. Wiele osób zajmuje się tym samodzielnie, ale coraz częściej w galeriach handlowych można znaleźć wyspecjalizowane stacje, które oferują usługę pakowania zakupionych przez nas prezentów świątecznych upominków.

Pracownik pakujący prezenty świąteczne może liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,7 do 24,1 zł netto za godzinę.

Praca dorywcza przed Bożym Narodzeniem: kelner i personel kuchenny – firmowe wigilie

Pierwsze świąteczne spotkania firmowe oraz wigilie w gronie znajomych zaczynają się już na początku grudnia. Zwiększony ruch w restauracjach generuje rosnące zapotrzebowanie na usługi kelnerów i personelu kuchennego.

Branża gastronomiczna obfituje w oferty pracy. Kelner może liczyć na wynagrodzenie od 24 do nawet 28,5 zł netto za godzinę.

Do tego dochodzą napiwki, które w okresie świątecznym potrafią być wyjątkowo hojne. Pomoc kuchenna w firmie cateringowej czy restauracji może oczekiwać zarobków w zakresie od 22,7 do 24,5 zł netto za godzinę.