Bezrobocie i zmiany demograficzne sprawiają, że zaczyna brakować specjalistów

Mimo informacji o zwolnieniach grupowych, sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października 2025 r. wyniosła 5,6%, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej, choć o 0,7 punktu procentowego więcej niż rok temu. Najlepsza sytuacja jest w Wielkopolsce (3,5%), a najtrudniejsza na Podkarpaciu (9%).

Według metody Eurostatu bezrobocie w Polsce to 3,2%, znacznie poniżej średniej UE (6%) i strefy euro (6,3%). Dla porównania, w Hiszpanii wskaźnik sięga aż 10,5%.

To właśnie niskie bezrobocie i zmiany demograficzne sprawiają, że zaczyna brakować specjalistów w wielu zawodach. Najnowszy Barometr Zawodów to oficjalne badanie realizowane na zlecenie MRPiPS przy udziale ponad 500 ekspertów, koordynowane przez WUP w Krakowie. Ostatni raport wskazuje 17 profesji, w których deficyt pracowników będzie szczególnie odczuwalny nie tylko w 2026 roku, ale i przez kilka kolejnych lat.

Kto nie musi martwić się o pracę w 2026 roku? Oto 17 zawodów deficytowych

Wśród 168 analizowanych profesji brakuje przedstawicieli 17 z nich. To mniej niż rok wcześniej (23), ale nadal pokazuje wyraźną lukę na rynku pracy. Aż 151 zawodów będzie w równowadze, a żaden nie został uznany za nadwyżkowy.

Na liście deficytowych znaleźli się m.in.:

elektrycy, energetycy, kierowcy autobusów, kierowcy ciężarówek, kierowcy ciągników siodłowych, lekarze, pielęgniarki, położne, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele (praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnych, zawodowych, szkół specjalnych), opiekunowie osób starszych lub z niepełnosprawnością, operatorzy sprzętu do robót ziemnych, psycholodzy i terapeuci, pracownicy służb mundurowych, samodzielni księgowi, spawacze.

To właśnie przedstawiciele tych profesji mogą liczyć na szybkie zatrudnienie i wynagrodzenie znacznie przekraczające pensję minimalną.

Specjaliści IT poza listą, ale równie poszukiwani – szczególnie eksperci od cyberbezpieczeństwa

Choć w Barometrze Zawodów nie ujęto branży IT, pracodawcy nie mają wątpliwości, że to właśnie specjaliści z tego sektora są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników w kraju. Największy deficyt dotyczy ekspertów od cyberbezpieczeństwa, administratorów systemów, programistów oraz analityków danych. Wynagrodzenia w tych profesjach należą do najwyższych na rynku. Specjalistów ds. bezpieczeństwa IT może zarobić 20–25 tys. zł brutto na umowie o pracę, a na kontraktach B2B nawet 30 tys. zł netto + VAT. Firmy IT i duże korporacje deklarują też, że w 2026 roku zapotrzebowanie na te kompetencje będzie nadal dynamicznie rosło.