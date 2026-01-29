Obecnie jednak te ułatwienia stopniowo tracą ważność, a rząd zapowiada ich całkowite wygaszanie i zastąpienie standardowymi regulacjami migracyjnymi, które będą dotyczyły wszystkich cudzoziemców. Czy oznacza to definitywny koniec łatwego zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce?

Specustawa ukraińska – krótkie przypomnienie

Ustawa specjalna, uchwalona w marcu 2022 roku, była odpowiedzią na wojnę w Ukrainie. Główne ułatwienia obejmowały:

automatyczne nadanie prawa do pobytu i pracy osobom, które przekroczyły granicę po 24 lutego 2022 roku,

możliwość legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy po prostym zgłoszeniu do urzędu pracy (bez wymogu zezwolenia na pracę),

dostęp do świadczeń publicznych, opieki zdrowotnej i edukacji.

Przez prawie cztery lata te przepisy umożliwiły szybką i masową integrację zawodową pracowników z Ukrainy, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Stopniowe wygaszanie specustawy – co się zmienia?

Na początku 2026 roku rząd przyjął projekt ustawy, która od 5 marca 2026 roku zakończy działanie specjalnych rozwiązań. Oznacza to powrót do jednolitych zasad pobytu i zatrudnienia dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce.

Specustawa została już przedłużona do 4 marca 2026 roku, ale dalsze prolongaty nie są planowane. Prezydent podkreślił, że to ostatnie przedłużenie – Polska zmierza ku standardowym przepisom migracyjnym obowiązującym wobec wszystkich obcokrajowców.

Co to oznacza dla pracowników z Ukrainy?

Pobyt i status UKR - Osoby posiadające status tymczasowej ochrony (PESEL UKR) mogą legalnie przebywać w Polsce na dotychczasowych zasadach do 4 marca 2026 roku. Po tej dacie będą musiały samodzielnie uzyskać inny tytuł pobytowy (np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy) lub złożyć wniosek o jego przedłużenie. Dostęp do rynku pracy - Po wygaśnięciu specustawy zniknie automatyczne prawo do pracy wynikające z samego statusu UKR. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy będzie wymagało ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego do pracy oraz – w wielu przypadkach – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę, tak jak dla innych cudzoziemców. Świadczenia socjalne - Dostęp do świadczeń rodzinnych (np. 300+, 800+) będzie uzależniony od spełnienia zwykłych warunków: legalnego zatrudnienia, ważnego tytułu pobytowego oraz wypełniania obowiązków szkolnych przez dzieci.

Jakie konsekwencje dla pracodawców i agencji pracy?

Koniec ułatwień oznacza brak automatycznego prawa pracowników z Ukrainy do podejmowania pracy bez zezwoleń. Pracodawcy i agencje oferujące wynajem pracowników będą musiały:

dokładnie weryfikować status pobytowy kandydatów,

w razie potrzeby uzyskiwać oświadczenia lub zezwolenia na pracę,

wcześniej planować rekrutacje ze względu na dłuższe procedury administracyjne.

Działy HR będą musiały na bieżąco monitorować ważność dokumentów pracowników, co zwiększy obciążenie organizacyjne i ryzyko błędów formalnych.

Kluczowe różnice – porównanie

Co powinny zrobić działy HR?

Przejście na nowe przepisy nie powinno zaskoczyć dobrze przygotowanych firm. Poniżej praktyczne rekomendacje.

Dla obecnych pracowników (zatrudnionych przed 5 marca 2026 na podstawie specustawy):

Audyt stanu obecnego (najlepiej zakończyć do końca 2025 roku) Przygotuj listę wszystkich pracowników z Ukrainy. Sprawdź, kto polega wyłącznie na statusie UKR, a kto ma już niezależny tytuł pobytu. Oznacz osoby wymagające pilnej legalizacji. Legalizacja pobytu Wybierz odpowiednią podstawę (najczęściej zezwolenie na pobyt czasowy i pracę). Przygotuj komplet dokumentów i złóż wnioski z dużym wyprzedzeniem. Legalizacja pracy (jeśli potrzebna) Ustal, czy pracownik będzie potrzebował dodatkowego oświadczenia/zezwolenia. Złóż niezbędne wnioski. Dokumentacja pracownicza Zweryfikuj zgodność umów z przyszłymi zezwoleniami. Przygotuj ewentualne aneksy i tłumaczenia. Komunikacja Informuj pracowników o zmianach i wymaganych krokach. Wyznacz osobę odpowiedzialną za wsparcie.

Dla nowych pracowników (rekrutowanych po 5 marca 2026):

Weryfikacja przed rekrutacją Sprawdź aktualny status pobytowy i prawo do pracy kandydata. Przygotowanie oferty Upewnij się, że stanowisko i wynagrodzenie są zgodne z rynkiem i nie naruszają zasad antydumpingowych. Legalizacja pracy Wybierz właściwą procedurę (oświadczenie lub zezwolenie typu A) i złóż wniosek. Legalizacja pobytu Wspomóż kandydata w uzyskaniu wizy lub zmianie podstawy pobytu (jeśli jest już w Polsce). Rozpoczęcie zatrudnienia Podpisz umowę zgodną z wydaną decyzją, dopełnij formalności ZUS, BHP itp.

Największe ryzyka

Zbyt późne składanie wniosków pobytowych i pracowniczych

Rozbieżności między umową a wnioskiem

Praca bez ważnych dokumentów po 5 marca 2026

Nieuwzględnienie lokalnych ograniczeń zawodowych

Brak systematycznego monitorowania terminów

Podsumowanie

Wygaszanie specustawy to przełomowy moment dla polskiego rynku pracy i firm korzystających z wynajmu pracownikow ze Wschodu. Dotychczasowe ułatwienia umożliwiały szybkie i masowe zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Od marca 2026 roku wracamy do standardowych, bardziej sformalizowanych procedur migracyjnych. Dla pracowników z Ukrainy oznacza to konieczność samodzielnego zadbania o legalność pobytu i zatrudnienia, a dla pracodawców oraz agencji – większą odpowiedzialność i dokładniejsze planowanie. Przy odpowiednim przygotowaniu i wsparciu specjalistycznym, takim jak oferuje Worksol Group, przejście na nowe zasady może przebiec płynnie i bez większych zakłóceń.

Autor: Michał Woyczyński,

Worksol Group