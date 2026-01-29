Obecnie jednak te ułatwienia stopniowo tracą ważność, a rząd zapowiada ich całkowite wygaszanie i zastąpienie standardowymi regulacjami migracyjnymi, które będą dotyczyły wszystkich cudzoziemców. Czy oznacza to definitywny koniec łatwego zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce?
Specustawa ukraińska – krótkie przypomnienie
Ustawa specjalna, uchwalona w marcu 2022 roku, była odpowiedzią na wojnę w Ukrainie. Główne ułatwienia obejmowały:
- automatyczne nadanie prawa do pobytu i pracy osobom, które przekroczyły granicę po 24 lutego 2022 roku,
- możliwość legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy po prostym zgłoszeniu do urzędu pracy (bez wymogu zezwolenia na pracę),
- dostęp do świadczeń publicznych, opieki zdrowotnej i edukacji.
Przez prawie cztery lata te przepisy umożliwiły szybką i masową integrację zawodową pracowników z Ukrainy, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia.
Stopniowe wygaszanie specustawy – co się zmienia?
Na początku 2026 roku rząd przyjął projekt ustawy, która od 5 marca 2026 roku zakończy działanie specjalnych rozwiązań. Oznacza to powrót do jednolitych zasad pobytu i zatrudnienia dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce.
Specustawa została już przedłużona do 4 marca 2026 roku, ale dalsze prolongaty nie są planowane. Prezydent podkreślił, że to ostatnie przedłużenie – Polska zmierza ku standardowym przepisom migracyjnym obowiązującym wobec wszystkich obcokrajowców.
Co to oznacza dla pracowników z Ukrainy?
- Pobyt i status UKR - Osoby posiadające status tymczasowej ochrony (PESEL UKR) mogą legalnie przebywać w Polsce na dotychczasowych zasadach do 4 marca 2026 roku. Po tej dacie będą musiały samodzielnie uzyskać inny tytuł pobytowy (np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy) lub złożyć wniosek o jego przedłużenie.
- Dostęp do rynku pracy - Po wygaśnięciu specustawy zniknie automatyczne prawo do pracy wynikające z samego statusu UKR. Zatrudnienie pracowników z Ukrainy będzie wymagało ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego do pracy oraz – w wielu przypadkach – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę, tak jak dla innych cudzoziemców.
- Świadczenia socjalne - Dostęp do świadczeń rodzinnych (np. 300+, 800+) będzie uzależniony od spełnienia zwykłych warunków: legalnego zatrudnienia, ważnego tytułu pobytowego oraz wypełniania obowiązków szkolnych przez dzieci.
Jakie konsekwencje dla pracodawców i agencji pracy?
Koniec ułatwień oznacza brak automatycznego prawa pracowników z Ukrainy do podejmowania pracy bez zezwoleń. Pracodawcy i agencje oferujące wynajem pracowników będą musiały:
- dokładnie weryfikować status pobytowy kandydatów,
- w razie potrzeby uzyskiwać oświadczenia lub zezwolenia na pracę,
- wcześniej planować rekrutacje ze względu na dłuższe procedury administracyjne.
Działy HR będą musiały na bieżąco monitorować ważność dokumentów pracowników, co zwiększy obciążenie organizacyjne i ryzyko błędów formalnych.
Kluczowe różnice – porównanie
Co powinny zrobić działy HR?
Przejście na nowe przepisy nie powinno zaskoczyć dobrze przygotowanych firm. Poniżej praktyczne rekomendacje.
Dla obecnych pracowników (zatrudnionych przed 5 marca 2026 na podstawie specustawy):
- Audyt stanu obecnego (najlepiej zakończyć do końca 2025 roku)
- Przygotuj listę wszystkich pracowników z Ukrainy.
- Sprawdź, kto polega wyłącznie na statusie UKR, a kto ma już niezależny tytuł pobytu.
- Oznacz osoby wymagające pilnej legalizacji.
- Legalizacja pobytu
- Wybierz odpowiednią podstawę (najczęściej zezwolenie na pobyt czasowy i pracę).
- Przygotuj komplet dokumentów i złóż wnioski z dużym wyprzedzeniem.
- Legalizacja pracy (jeśli potrzebna)
- Ustal, czy pracownik będzie potrzebował dodatkowego oświadczenia/zezwolenia.
- Złóż niezbędne wnioski.
- Dokumentacja pracownicza
- Zweryfikuj zgodność umów z przyszłymi zezwoleniami.
- Przygotuj ewentualne aneksy i tłumaczenia.
- Komunikacja
- Informuj pracowników o zmianach i wymaganych krokach.
- Wyznacz osobę odpowiedzialną za wsparcie.
Dla nowych pracowników (rekrutowanych po 5 marca 2026):
- Weryfikacja przed rekrutacją
- Sprawdź aktualny status pobytowy i prawo do pracy kandydata.
- Przygotowanie oferty
- Upewnij się, że stanowisko i wynagrodzenie są zgodne z rynkiem i nie naruszają zasad antydumpingowych.
- Legalizacja pracy
- Wybierz właściwą procedurę (oświadczenie lub zezwolenie typu A) i złóż wniosek.
- Legalizacja pobytu
- Wspomóż kandydata w uzyskaniu wizy lub zmianie podstawy pobytu (jeśli jest już w Polsce).
- Rozpoczęcie zatrudnienia
- Podpisz umowę zgodną z wydaną decyzją, dopełnij formalności ZUS, BHP itp.
Największe ryzyka
- Zbyt późne składanie wniosków pobytowych i pracowniczych
- Rozbieżności między umową a wnioskiem
- Praca bez ważnych dokumentów po 5 marca 2026
- Nieuwzględnienie lokalnych ograniczeń zawodowych
- Brak systematycznego monitorowania terminów
Podsumowanie
Wygaszanie specustawy to przełomowy moment dla polskiego rynku pracy i firm korzystających z wynajmu pracownikow ze Wschodu. Dotychczasowe ułatwienia umożliwiały szybkie i masowe zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Od marca 2026 roku wracamy do standardowych, bardziej sformalizowanych procedur migracyjnych. Dla pracowników z Ukrainy oznacza to konieczność samodzielnego zadbania o legalność pobytu i zatrudnienia, a dla pracodawców oraz agencji – większą odpowiedzialność i dokładniejsze planowanie. Przy odpowiednim przygotowaniu i wsparciu specjalistycznym, takim jak oferuje Worksol Group, przejście na nowe zasady może przebiec płynnie i bez większych zakłóceń.
Autor: Michał Woyczyński,
Worksol Group