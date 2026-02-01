Bez wniosku nie ma pieniędzy, nawet po wielu latach pracy

Chodzi oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Po ukończeniu 55. roku życia zasady w PPK się zmieniają. Młodsi pracownicy są zapisywani do PPK automatycznie, natomiast osoby starsze muszą same złożyć wniosek u pracodawcy.

Bez tego formalnego kroku nie przysługuje im wpłata powitalna oraz dopłata roczna od państwa. To celowe rozwiązanie, ustawodawca uznał, że osoby w tym wieku powinny samodzielnie zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie.

Zapiszesz się do PPK w lutym 2026 – dostaniesz 250 zł

Osoby po 55. roku życia, które złożą wniosek o przystąpienie do PPK, uruchamiają prawo do pierwszej wypłaty, tzw. wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł. Ta kwota trafia na konto PPK po zapisie, niezależnie od miesiąca. Jeśli więc ktoś zapisze się w lutym, to właśnie wtedy uruchamiana jest procedura wypłaty wpłaty powitalnej.

PPK 2026 - 240 zł w kwietniu 2026

Druga część pieniędzy to dopłata roczna od państwa w wysokości 240 zł. Ta kwota nie jest wypłacana w miesiącu zapisu. Trafia na konto raz w roku. Wypłacana jest zawsze do 15 kwietnia.

W praktyce oznacza to, że osoba, która zapisze się do PPK w lutym 2026 roku, może otrzymać:

250 zł po zapisie,

240 zł dopłaty rocznej w kwietniu 2027 roku, o ile spełni minimalne warunki oszczędzania.

490 zł to minimum. Tyle można dostać nawet przy krótkim udziale

Łączna kwota 490 zł to absolutne minimum, jakie osoba po 55. roku życia może otrzymać od państwa, nawet jeśli nie planuje długiego oszczędzania.

Więc, jeśli masz 55 lat i zapiszesz się do PPK w tym roku, czyli złożysz wniosek u pracodawcy i rozpoczniesz oszczędzanie na start dostaniesz 250 zł. Jeśli następnie będziesz oszczędzał w PPK tylko przez część roku, spełniając minimalny warunek wpłat (co najmniej 3,5% min. wynagrodzenia w danym roku), to w kolejnym roku, do połowy kwietnia dostaniesz 240 zł dopłaty rocznej, nawet wtedy, gdy po tym czasie zdecydujesz się z programu zrezygnować.

Można się zapisać, skorzystać z dopłat i później zrezygnować

Udział w PPK po 55. roku życia jest całkowicie dobrowolny i elastyczny. Osoba zainteresowana może przystąpić do programu, skorzystać z wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, a następnie w dowolnym momencie zrezygnować. Nie ma kar, sankcji ani obowiązku dalszego oszczędzania. To jedna z głównych zalet programu dla osób w tym wieku.

Dlaczego temat zapisu do PPK wraca co roku przed kwietniem?

Każdego roku, gdy zbliża się termin wypłaty dopłaty rocznej do 15 kwietnia, wiele osób orientuje się, że nie dostało 240 zł. Najczęściej powód jest jeden, nie złożyły wniosku o przystąpienie do PPK, ponieważ nie wiedziały, że mogą to zrobić. Wiele osób zakłada, że skoro w ubiegłym roku dostały 240 zł na konto, ponieważ były zapisane do PPK, to ta dopłata pojawi się automatycznie także i w tym roku. Niestety, jeżeli ukończyły 55 lat. to bez wniosku państwo nie wypłaca żadnych środków.

Na czym polega oszczędzanie w PPK?

PPK to program długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zwiększenie środków finansowych na przyszłość, w tym na emeryturę. System opiera się na trzech źródłach wpłat:

pracownik wpłaca minimum 2% wynagrodzenia brutto,

pracodawca dokłada minimum 1,5%,

państwo przekazuje wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Środki zgromadzone w PPK są inwestowane, co w długim okresie ma umożliwiać ich pomnażanie.