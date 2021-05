"W zeszłym roku rynek pracy zmienił się o 180 stopni. Wiele jego elementów już nigdy nie będzie takich samych. Masowa praca zdalna, większe wykorzystanie technologii, ale też ciągła niepewność powodowały, że mamy teraz do czynienia ze zwiększonym poziomem stresu pracowników. Z tym wyzwaniem będą sobie musieli poradzić pracodawcy, których zadaniem będzie wesprzeć zatrudnionych w radzeniu sobie ze stresem. Jednym ze sposobów jest udostępnienie im wsparcia psychologicznego jako jednego z benefitów. Od początku pandemii na tego typu dodatek do wynagrodzenia zdecydowało się wiele firm, bo wiedziały, że pracownicy potrzebują tego dużo bardziej niż np. kart sportowych, zwłaszcza że siłownie były zamknięte" - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

W "Barometrze Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service na pytanie o zwiększony stres w pracy 46% pracowników przyznało, że od wybuchu pandemii mierzy się z tym zjawiskiem. Mocniej są na to narażone kobiety - 54% z nich jest bardziej zestresowane, wykonując swoje obowiązki, w przypadku mężczyzn ten odsetek wynosi 38%.

"Powodów większego stresu jest co najmniej kilka: praca zdalna wprowadzona w ekspresowym tempie, łączenie obowiązków zawodowych i prywatnych w jednej przestrzeni, często konieczność koordynacji nauki zdalnej dla dzieci, czy wreszcie ciągły stres związany z samą pandemią. Te wszystkie elementy powodują, że pracownikom trudniej się zrelaksować. A tego odpoczynku teraz brakuje bardziej niż kiedykolwiek. Zwłaszcza, że rynek pracy wciąż jest niepewny. Wiele sektorów rynku nadal mierzy się z wprowadzonymi obostrzeniami i czeka na ponowne otwarcie. Dlatego już prawie co piąty Polak uważa, że jego sytuacja zawodowa w tym roku będzie gorsza niż rok temu. Niemal połowa jest zdania, że nic się nie zmieni w stosunku do 2020 roku, a jedynie 7% zatrudnionych patrzy na kolejne miesiące z nadzieją na poprawę" - czytamy dalej.

Największym źródłem stresu dla pracowników jest utrzymująca się niepewność gospodarcza. Stresu nie powoduje jednak sytuacja panująca w ich firmach. Niemal 7 na 10 Polaków twierdzi, że ich pracodawca dobrze lub bardzo dobrze poradził sobie z prowadzeniem biznesu w czasie pandemii. Co piąty pracownik twierdzi, że firma poradziła sobie słabo lub bardzo słabo.