"Liczba 282 tys. nowych ofert pracy odnotowana w kwietniu 2021 roku jest niemal identyczna z liczbą ofert odnotowaną dwa lata temu - w kwietniu 2019 roku (287 tys.). Można więc uznać, że liczba rekrutacji w polskiej gospodarce właściwie wróciła do stanu zbliżonego do tego sprzed pandemii" - czytamy w komunikacie.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 11,4 ofert pracy (wobec zaledwie 5,7 rok temu). W kwietniu 2021 roku, podobnie jak w marcu, najwięcej ogłoszeń oferował Kraków - około 20 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za nim jest Warszawa, w której przypadało średnio 18 ofert. Niezmiennie najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten wynosi 4,5, podano.

"To już drugi miesiąc z rzędu, w którym nasze badanie przynosi bardzo pozytywne wieści. Trudno mówić o całkowitym powrocie rynku pracy do stanu sprzed pandemii, bo to prawdopodobnie nie nastąpi nigdy, ale z pewnością można uznać, że kryzys minął i wyszliśmy na prostą. Pracodawcy nie tylko przestali się obawiać skutków gospodarczych koronawirusa, ale wręcz - czego dowodzi bardzo wysoka liczba rekrutacji - patrzą w przyszłość optymistycznie i chętnie myślą o rozwoju. Spodziewam się, że kolejne, letnie miesiące nie będą pod tym względem gorsze, a mam cichą nadzieję, że poprawa będzie postępować, bo część pracodawców będzie nadrabiać czas, który stracili w czasie pandemii i będą wracali do realizacji pomysłów na inwestycje i rozwój swoich biznesów" - powiedziała partner outsourcing płac i kadr Grant Thornton Monika Smulewicz, cytowana w komunikacie.

Rekordowy wzrost liczby ofert pracy widać w większości zawodów. W kwietniu 2021 o niemal 400% wzrósł popyt na zawody prawnicze, o 145% na specjalistów od marketingu i sprzedaży oraz o 120% na zawody związane z kadrami. Najmniejsze wzrosty widoczne są w finansach, jednak wynika to przede wszystkim z faktu, że popyt na te zawody przed rokiem był relatywnie odporny na pandemię i wywołany nią lockdown, podano również.

"Choć z punktu widzenia medycznego trudno uznać, że mamy w Polsce pandemię za sobą, to na rynku pracy taki wniosek już chyba jest uzasadniony. Oferowane przez nas narzędzie do automatyzacji procesów rekrutacyjnych pokazuje, że liczba ofert pracy publikowanych w Internecie jest dziś mniej więcej na poziomie, na jakim była przed pandemią. To ogromny sukces polskich pracodawców i polskiej gospodarki. Bezprecedensowy wstrząs, jakim były wybuch pandemii i kolejne 'lockdowny', nie sparaliżował polskich przedsiębiorstw. Po roku dostosowań do nowej sytuacji śmiało można powiedzieć, że wróciły one na normalne tory i pandemia dla większości z nich nie jest żadną barierą w rozwoju, a rosnąca liczna procesów rekrutacyjnych jest świetnym tego miernikiem" - podsumował CEO Element Recruitment Automation Software Maciej Michalewski.

Kwiecień 2021 roku przyniósł wyraźną poprawę atrakcyjności ofert pracy. Na jedno ogłoszenie przypada średnio już 6,4 benefitów. To najwyższy wynik w dwuletniej historii badania, podkreślono.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.