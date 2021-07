Według Pracuj.pl pierwsze półrocze 2021 r. przyniosło wiele optymistycznych tendencji i danych dla rynku pracy w Polsce.

"Liczba opublikowanych na portalu Pracuj.pl ofert pracy między styczniem a czerwcem 2021 r. wyniosła 440 tys. 608, co stanowiło wzrost aż o 45 proc. w stosunku do II półrocza 2020 r." - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu ocenili, że na aktywność pracodawców w minionych sześciu miesiącach miały wpływ m.in.: poprawa nastrojów na rynku pracy, lepsze perspektywy gospodarcze oraz osłabienie skali rozwoju pandemii COVID-19.

Kogo szukają pracodawcy?

29 proc. wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w I półroczu 2021 r. było kierowanych do specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Na drugim miejscu znaleźli się specjaliści IT - do nich kierowana była co piąta oferta pracy na portalu. Trzecie miejsce zajęli specjaliści ds. obsługi klienta - dla nich przeznaczone było 15 proc. wszystkich zamieszczonych w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. ogłoszeń. Według Pracuj.pl dużym zainteresowaniem cieszyli się również pracownicy fizyczni (11 proc. ogłoszeń), inżynierowie (10 proc.) i specjaliści ds. finansów (9 proc.).

Wysokiemu udziałowi ofert pracy w handlu i sprzedaży na portalu - według ekspertów - sprzyjało stopniowe zdejmowanie obostrzeń pandemicznych oraz poszukiwanie przez firmy handlowców i sprzedawców wspierających sprzedaż online.

Główną zmianą, która zaszła w wyniku pandemii i obserwowana była także w ostatnich miesiącach, była rosnąca rola rekrutacji kierowanych do specjalistów średniego i wyższego poziomu w sektorze IT. Nieco mniejsza liczba ogłoszeń kierowana była do młodszych stażem osób - zauważono w raporcie.

Rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych

Eksperci Pracuj.pl wskazali, że 32 proc. ofert dotyczyło specjalizacji, w których szczególnie wzrasta znaczenie kompetencji cyfrowych. 13 proc. dotyczyło rozwoju oprogramowania, 7 proc. administracji w IT, 5 proc. marketingu i reklamy, 4 proc. - internetu i e-commerce, 3 proc. zaś oferowało zatrudnienie w sektorze badań i rozwoju.

W raporcie odnotowano, że wzrosty w I półroczu 2021 r. zauważalne były w branżach, które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19. W branży pracy fizycznej liczba ofert wzrosła o 36 proc., w produkcji - o 31 proc., w budownictwie - o 59 proc., w marketingu - o 70 proc., w branży kadr o 87 proc., wreszcie zaś w sektorze HORECA / turystyki - o 37 proc. względem II poł. 2020 r.

Najwięcej ofert pracy w badanym okresie pojawiło się w woj. mazowieckim (20 proc. wszystkich ogłoszeń umieszczonych na portalu w I poł. 2021 r.). Drugie w kolejności było woj. dolnośląskie (11 proc.).

Pod koniec pierwszego półrocza 32 proc. ofert pracy na portalu Pracuj.pl oznaczone było tagiem "rekrutacja zdalna". Największy odsetek tego typu ogłoszeń odnotowano w maju, kiedy wynosił on 50 proc. wszystkich ofert. Jednocześnie, pod koniec pierwszego półrocza br. ponad 10 proc. ofert pracy dotyczyło pracy zdalnej - to ponad dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej.