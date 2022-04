Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego podpisały się pod apelem do rządu o szybką legalizację pobytu i zatrudnienia Białorusinów. Proponują m.in., by pod tym kątem znowelizować specustawę, która stwarza szczególne warunki legalizacji pobytu i uzyskiwania uprawnienia do podjęcia pracy w Polsce osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy. To jednak głównie kobiety, tymczasem z Polski do Ukrainy wyjechało, zdaniem organizacji biznesowych, nawet 100 tys. mężczyzn, którzy dotąd byli zatrudnieni w takich sektorach jak transport, budownictwo, produkcja. Trudno zatem wypełnić powstałą lukę.