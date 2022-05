Organizowana przez Fundację Projekt PL konferencja "Polka XXI w. - Edycja 2022" była poświęcona obecności i roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, technologicznym oraz kulturowym. W gali kończącej konferencję, w czasie której wręczono nagrody w kilku kategoriach, wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Reklama

"Nie ma co ukrywać, że w życiu zawodowym, kobietom, paniom jest obiektywnie trudniej z różnych względów. Doskonale o tym wiecie. Choć dziś biznes to rzeczownik rodzaju męskiego, to przedsiębiorczość - to już rodzaj żeński. Wiemy doskonale, że biznes bez przedsiębiorczości się nigdy nie powiedzie. Nie będzie nigdy biznesem sukcesu" - podkreślił w czasie gali szef rządu.

Reklama

Premier pogratulował laureatkom konkursu tego, że potrafią walczyć. "A ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będziemy starali się poprawiać: warunki życia, warunki pracy, warunki przedsiębiorczości - właśnie dla kobiet" - zapewnił.

Wspomniał też swoją rodzinę. "Ale miałem szczególnie szczęście do kobiet: mojej mamy, mojej żony. Można o nich wiele powiedzieć, ale na pewno nie pasuje do nich określenie +słaba płeć+. To mogę paniom powiedzieć" - podkreślił.

Ocenił, że w przyszłości "świat gospodarczy będzie miał twarz kobiety".

Przyznając, że choć kobiety są uosobieniem poświęcenia, spokoju i delikatności, coraz częściej "przebijają się przez trudny czasami świat biznesu, polityki i kultury".

Jak zaznaczył, "choć mamy takie same prawa i obowiązki, to musimy mieć równe szanse".

"Tylko równe szanse tworzą świat, w którym nie tylko indywidualnie każdy ma takie same możliwości, ale także wszyscy jako wspólnota - Polska, Polska z Ukrainą, Europa, Unia Europejska - dużo szybciej się wzbogacamy i mamy dużo lepsze perspektywy" - ocenił premier Morawiecki.

Pogratulował wszystkim laureatkom konkursu "Polka XXI wieku" - "kobietom którym się chce, które walczą na polu polityki, kultury, biznesu". "Jestem absolutnie przekonany, że świat gospodarki, który w XXI wieku będzie naszym doświadczeniem będzie coraz bardziej należał do kobiet" - oświadczył szef polskiego rządu.

Wyjaśnił, że to wynika z przemian społeczno-ekonomicznych. "Jeszcze 100 lat temu dominowały zawodu pracy fizycznej, ciężka praca na roli, w przemyśle. Tymczasem obecnie jest coraz więcej maszyn i to one produkują zamiast ludzi, a świat przesuwa się w kierunku usług, kultury, edukacji - a tutaj przymioty i zdolności interpersonalne, które mają kobiety będą coraz bardziej dominować, dlatego świat coraz bardziej będzie należał do was drogie panie" - stwierdził szef polskiego rządu.

Ocenił, że zachodząc zmiany idą w dobrym kierunku. "To będzie bardzo dobry świat, w którym będzie pełno wspaniałych idei, dobra i miłości" - powiedział.

Podziękował także kobietom za ich ciężką pracę. Życzył im, żeby miały wobec siebie trochę więcej "taryfy ulgowej".

"Wierzę, że przyszłość, która nasz czeka będzie tak wspaniała, jak wspaniałe są polskie kobiety" - oświadczył premier.

Kulminacją konferencji było wręczenie wyróżnień dla kobiet, które swoimi działaniami wyróżniły się w roku 2021 w ramach 6 kategorii. W ten sposób jury doceniło osoby, które - jak podkreślono - są liderkami swoich środowisk, inspirują, przewodzą i edukują, ale ich praca nie zawsze jest doceniana, bo nie są osobami z pierwszych stron gazet.

W kategorii innowacje i nowe technologie zwyciężyła Kamila Hankiewicz, która stworzyła Untrite AI Platform. To platforma oparta na sztucznej inteligencji.

W kategorii samorząd wygrała burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska.

W kategorii działalność społeczna zwyciężyła Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, założycielką Fundacji Gajusz, w 2019 r. uruchomiła Fundację Moje Drzewko Pomarańczowe i podlegający jej dom dziecka, by objąć specjalistyczną opieką dzieci.

Laureatką w kategorii edukacji została pierwsza w kraju propagatorka STEAM w edukacji, twórczyni materiałów dla nauczycieli, które pomogą w realizacji zajęć w oparciu o STEAM - Anna Zapał.

Zwyciężczynią w kategorii przedsiębiorczość została Agnieszka Szewczyk, która odnalazła się z powodzeniem w męskim świecie prowadząc i rozwijając jedną z największych fabryk uszczelnień w Europie.

Przyznano też nagrodę specjalną dla prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Jury oceniło, że laureatka przyczyniła się do cyfrowej transformacji ZUS.

Szymon Zdziebłowski, Magdalena Gronek