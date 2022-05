Specjalizująca się w rekrutacji specjalistów IT firma HRS-IT skomentowała dane Eurostatu, z których wynika, że "łączna liczba osób pracujących w sektorze w Polsce wynosi 585,7 tys., co oznacza wzrost o 6 proc. w ciągu roku".

"Wśród wszystkich specjalistów IT w naszym kraju jest niecałe 91 tys. kobiet i około 495 tys. mężczyzn. Czyli udział Polek w sektorze wynosi 15,5 proc. i jest jednym z najniższych w Europie (24 miejsce)" - wskazali analitycy. Tymczasem średnia Unii Europejskiej wynosi "nieco ponad 19 proc.".

Zdaniem HRS-IT "rozwiązaniem jest zachęcanie kobiet do pracy w sektorze, a w długim okresie zmiana podejścia do ich edukacji od najmłodszych lat". "W naszym kraju mamy dobrze wykształconych ekspertów, ale jest ich zdecydowanie za mało. To efekt między innymi wieloletniego systemowego problemu, jakim jest stereotypowe podejście do edukacji dziewczynek i kobiet. Z badań publikowanych m.in. w naukowym magazynie PNAS wynika, że już sześciolatki żywią przekonanie, jakoby dziewczynki nie interesowały się komputerami i techniką tak bardzo jak chłopcy" - przypomniano w komentarzu.

Mimo wyników poniżej średniej unijnej struktura zatrudnienia w polskim IT zmienia się. "Branża IT przez długi czas była domeną mężczyzn, ale obserwujemy, że ten trend się zmienia i kobiety coraz chętniej wkraczają w świat nowych technologii" - powiedziała, cytowana przez HRS-IT, Ewa Zarębska z firmy informatycznej Webcom.

"Liczba specjalistów technologii informacyjnych w całej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziewięciu lat wzrosła o ponad 50 proc. i wynosi obecnie niemal 9 mln osób. Najwięcej spośród nich pracuje w Niemczech (2 mln), we Francji i (1,2 mln) i we Włoszech (800 tys.). Informatycy stanowią 4,5 proc. całej siły roboczej Unii Europejskiej" - przekazała firma HRS-IT.

