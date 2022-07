Zawód nauczyciela niekoniecznie oznacza dwa miesiące wolnego – od rozdania świadectw do pierwszego dzwonka we wrześniu. Letnie miesiące to czas na dodatkowy zarobek lub przekwalifikowanie się

Tylko 32 proc. nauczycieli nie szuka dla siebie dodatkowej pracy w wakacje – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Ogólnopolskie Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów. Najwięcej osób – 26 proc. – decyduje się w lipcu i sierpniu zatrudnić na stanowisku wychowawcy kolonijnego lub na obozie. Kolejnych 12 proc. pełni na takich zorganizowanych wyjazdach dla dzieci i młodzieży kierownicze funkcje. 4 proc. zostaje wychowawcą w ramach organizowanych lokalnie akcji lato w mieście. Ale są i tacy, którzy decydują się rozstać na ten czas z zawodem całkowicie i angażują się w akcje sezonowe, jak zbiory owoców. 17 proc. wykonuje inne prace, m.in. w rodzinnych biznesach (np. w sklepie czy w transporcie). W tej grupie są też osoby, które np. prowadzą zajęcia czy warsztaty w lokalnych klubach. Reklama – Połowa naszej kadry to nauczyciele . Średnie wynagrodzenie za pracę opiekuna wynosi ok. 2 tys. zł brutto za 10 dni. Osoby, z którymi współpracujemy, z reguły wyjeżdżają nie na jeden turnus, a na wszystkie, które organizujemy latem. Mowa więc o pięciu i zarobku rzędu 10 tys. zł brutto – opisuje Mirosław Sikorski, prezes zarządu biura podróży i turystyki Almatur Polska. Czytaj więcej w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP Patrycja Otto Paulina Nowosielska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję