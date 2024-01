Jak wynika z raportu, 90 proc. pracodawców zaplanowało rekrutacje na rok 2024 roku, czyli o 3 pkt. proc. więcej niż przed rokiem, kiedy to wiele firm spodziewało się spowolnienia dynamiki zatrudniania. Jednak - jak wskazano - oszczędnościowe budżety ograniczają skalę planowanych przez firmy podwyżek oraz możliwości zabiegania o pracowników. Dlatego - według ekspertów Hays Poland - może to skutkować trudnościami w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu specjalistów w organizacjach.

"Polska wciąż doświadcza luki kompetencji, a problem ten, zamiast maleć – rośnie z każdym rokiem. W roku 2024 pracodawcy nie tylko spodziewają się trudności rekrutacyjnych, ale też nadal będą doświadczać dużej konkurencji w walce o doświadczonych specjalistów. Niewiele potrzeba, aby w momencie ożywienia gospodarczego w Polsce znów nastał rynek pracownika" – zwrócił uwagę dyrektor zarządzający Hays Poland Alex Shteingardt.

Najtrudniej będzie ustalić wynagrodzenie?

W jego opinii, wyzwaniem dla pracodawców będzie zatem dopasowanie strategii wynagrodzeń do aktualnych realiów, tak aby jednocześnie odpowiadała na potrzeby organizacji dążących do optymalizacji kosztów oraz umożliwiała im pozyskiwanie i retencję utalentowanych pracowników.

"Ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze, kiedy firmy bardzo ostrożnie decydowały się na uruchomienie rekrutacji, mogło być dla pracodawców motywacją do dogłębnej analizy dotychczasowej polityki zatrudnienia i wdrożenia usprawnień, które doskonale przygotowały je do podjęcia bardziej zdecydowanych działań rekrutacyjnych w roku 2024. Ostateczna skala prowadzonych działań będzie jednak zależna od globalnej i lokalnej sytuacji gospodarczej" – wyjaśniła Agnieszka Kolenda, executive director w Hays Poland.

Eksperci Hays Poland dodali, że choć plany pracodawców najczęściej uwzględniają pozyskiwanie osób do pracy etatowej, to rośnie odsetek organizacji planujących wzmocnienie zespołów o pracowników zewnętrznych. Pracowników stałych ma zamiar rekrutować 80 proc. firm (-14 p.p. w porównaniu z 2023 r.), natomiast kontraktorów i pracowników tymczasowych kolejno 31 proc. (+4 p.p.) i 22 proc. (+2 p.p.). "Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że firmy będą tworzyć bardziej elastyczne strategie zatrudnienia" - oceniono w raporcie.

Kto będzie poszukiwany?

Z raportu wynika, że rekrutacje w roku 2024 najczęściej będą kierowane do specjalistek i specjalistów w dziedzinie IT, sprzedaży, produkcji oraz inżynierii. Strategie pracodawców uwzględniają również obszar finansów i księgowości, obsługi klienta oraz logistyki.

Eksperci wskazali, że spośród firm planujących rekrutacje na nadchodzące miesiące, 59 proc. z nich oczekuje problemów z pozyskiwaniem talentów. Chociaż odsetek ten na przestrzeni roku spadł o 13 pkt. proc., to nie przełożyło się to na jednoznaczny wzrost grupy firm, które nie spodziewają się takich trudności. Najbardziej urósł bowiem odsetek organizacji, które nie potrafią jednoznacznie określić, jak trudne czy też łatwe będą rekrutacje w 2024. "Z jednej strony deklarują, że o pracę ubiega się więcej kandydatek i kandydatów niż w przeszłości (21 proc.), co teoretycznie powinno ułatwić skuteczną rekrutację. Z drugiej natomiast uważają, że na rynku występuje niedobór specjalistów i menedżerów (47 proc.), a 32 proc. – że Polsce doskwiera ogólny niedobór pracowników. Nie dziwi zatem fakt, że jednoznaczne określenie tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy w roku 2024, przysparza firmom trudności" - wskazano w raporcie.

Ale większość nie myśli o zmianie pracy…

Jeżeli chodzi o specjalistów i menedżerów, to - według Hays Poland - większość z nich (53 proc.) pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe na rok 2024. "Są świadomi, że znalezienie innej pracy lub wynegocjowanie wyższego wynagrodzenia może być trudniejsze, lecz nie niemożliwe. Znajduje to odzwierciedlenie w ich planach zawodowych. Największy odsetek respondentek i respondentów nie planuje zmienić pracy, lecz wyraża otwartość na ciekawe oferty (40 proc.). Podjęcie zatrudnienia w innej firmie planuje z kolei 18 proc. z nich, a więc niemal tyle samo co przed rokiem" - dodano.

W raporcie płacowym Hays uwzględniono opinie blisko 1,5 tys. organizacji działających w Polsce oraz 1,4 tys. pracowników i kandydatów. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska