Jak przekazała PAP w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), chętni na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego mogą aplikować w tym naborze do końca maja br.

Tylko jeśli umiesz myśleć "poza pudełkiem"

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi właśnie rekrutację na te wyjątkowe stanowiska"- przekazała PAŻP. Jak dodano, wśród kontrolerów ruchu lotniczego są m.in. muzycy, lekarze, byłe stewardesy, piloci czy tancerze i sportowcy.

"Ruch lotniczy w zakresie jego kontroli w przestrzeni powietrznej cechuje się ciągłą zmiennością więc odporność na takie sytuacje też jest niezbędna. Nie obędzie się również bez doskonałej orientacji w przestrzeni i myślenia 'out of the box' ponieważ niektóre problemy związane z kontrolą ruchu lotniczego najskuteczniej rozwiązują osoby cechujące się niestandardowym podejściem i nieszablonym myśleniem" – przekazała prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

PAŻP, która rekrutuje, szkoli i zatrudnia kontrolerów ruchu lotniczego, wymaga od kandydatów m.in. umiejętności pracy pod presją, myślenia koncepcyjnego, zdolności analitycznych, skupienia przez kilka godzin, samodzielności w działaniu, bardzo dobrego stanu zdrowia, nienagannej dykcji i posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

PAŻP podkreśla, że kontrolerzy ruchu lotniczego odpowiadają za bezpieczeństwo wszystkich operacji lotniczych oraz za efektywny ruch samolotów i unikanie opóźnień w ruchu, które generują problemy dla całego rynku lotniczego.

"Od ich orientacji przestrzennej, a często +ręcznego+ ustawiania samolotów przelatujących przez Polskę w odpowiednich obszarach przestrzeni lotniczej, startujących i lądujących, a także podchodzących do lądowania zależy to, jak długo pasażerowie będą w podróży oraz np. to, czy – mając zaplanowaną przesiadkę na odległym lotnisku – zdążą na drugi samolot. Dlatego myślenie i planowanie strategiczne jest w tej profesji również niezbędne" - podkreśla PAŻP.

Kontrolerzy obszaru, kontrolerzy zbliżenia

Jak dodano, zatrudniani przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej kontrolerzy ruchu lotniczego pracują w Warszawie oraz w ośrodkach regionalnych i czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów około 3000 samolotów znajdujących każdego dnia w polskiej przestrzeni powietrznej.

Z danych Agencji wynika, że 187 kontrolerów obszaru pracuje na sali operacyjnej, bez kontaktu wzrokowego z samolotami przelatującymi nad Polską. Tymi z nich, które lądują na polskich lotniskach, zajmują się kontrolerzy zbliżania (jest ich obecnie 149), którzy mają za zadanie bezpiecznie i na czas doprowadzić samoloty do lotnisk docelowych, a samoloty odlatujące skierować na trasę przelotu. W bezpośredniej okolicy lotniska i na nim za bezpieczny ruch samolotów odpowiadają z kolei kontrolerzy pracujący na wieży - obecnie jest ich 278.

Kandydaci na kontrolerów muszą ukończyć 2-letni kurs podzielonego na trzy etapy: - teoretyczny (z wynagrodzeniem miesięcznym równym minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu) trwający ok. 6 miesięcy w Warszawie; symulatorowy (z wynagrodzeniem równym minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu) trwający ok. 6 miesięcy w Warszawie. O ostatni - kurs na stanowisku pracy pod nadzorem instruktora (z wynagrodzeniem 6000 zł miesięcznie) trwający ok. 12 miesięcy w jednej z wybranych lokalizacji w Polsce.

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Po ukończeniu kursu kandydaci przystępują do państwowego egzaminu, po którym otrzymują licencję kontrolera ruchu lotniczego. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz sposobu aplikowania dostępne są na stronie PAŻP.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewniającym służby żeglugi powietrznej 24 godzinę na dobę. Prowadzi również Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, który jest certyfikowaną organizacją szkoleniową kontrolerów ruchu lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów państwowych.

autorka: Aneta Oksiuta