Mamy najmniej bezrobotnych w historii pomiarów. Resort pracy podał nowe dane

5 proc. - tyle we wrześniu wyniosła szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego - wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 771 tys. osób pozostawało bez pracy – to najmniej zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu od początku pomiaru, czyli od 1990 r.