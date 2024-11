Bezrobocie rejestrowane w październiku 2024

Jak poinformował w piątek resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2024 r. wyniosła 5 proc. – tyle samo, co w końcu września br. i października 2023 r.

Z danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia w październiku 2024 r. kształtowała się w przedziale od 3 proc. w województwie wielkopolskim do 8,4 proc. w podkarpackim.

"Tylko w 11 na 43 powiaty, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej, stopa bezrobocia w końcu października br. była wyższa niż miesiąc wcześniej – wzrost wyniósł 0,1-0,3 pkt proc." - wskazało ministerstwo.

Z kolei w 21 powiatach zanotowano spadek stopy bezrobocia (w powiecie ząbkowickim o 0,6 pkt proc. do 9,8 proc.), a w 11 sytuacja pozostała bez zmian.

Liczba bezrobotnych najniższa od 1990 roku

Według wstępnych danych w końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 767,1 tys. bezrobotnych. To o 2,5 tys. osób mniej niż w końcu września br. i o 3,3 tys. mniej niż w końcu października ub.r.

MRPiPS podkreśliło, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest najniższą, jaką zanotowano w październiku od początku pomiaru, czyli od 1990 roku.

Łącznie w 43 powiatach, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej wywołany powodzią, zarejestrowanych było 69,8 tys. bezrobotnych, czyli o ok. 0,5 tys. osób mniej niż w końcu września br.

Polska europejskim liderem niskiego bezrobocia

Resort przypomniał, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej – tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 31 października 2024 r.

2,9 proc. wyniosła we wrześniu br. stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat (bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku i poprzedniego miesiąca). Lepiej wypadły tylko Czechy z bezrobociem na poziomie 2,8 proc. Najwyższe bezrobocie zanotowano natomiast w Hiszpanii (11,2 proc.). Średnia w krajach UE to 5,9 proc., a w strefie euro 6,3 proc.(PAP)