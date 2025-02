Krótsze lekcje w szkołach. Czy 40 minut wystarczy?

Zapadły decyzje dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Będę one wynosiły 5 proc., co nie tylko nie jest zgodne z oczekiwaniami nauczycieli i reprezentujących ich organizacji związkowych, ale nie nadąża nawet za tempem wzrostu emerytur, które od 1 marca 2025 roku zostaną zwaloryzowane o 5,5 proc. W odpowiedzi na te działania NZZ Oświata Polska postuluje, aby od 1 marca lekcja trwały 40 minut. Takie działanie miałoby być odpowiednikiem powszechnie znanego w biznesie downsizingu, czyli zmniejszania opakowań, zamiast podnoszenia ceny produktu.

Jak można przeczytać w oświadczeniu organizacji, w ciągu ostatnich 10 lat wynagrodzenie nauczycieli spadło o 18 proc., a rząd proponuje utrzymanie spadku na poziomie -13 proc. Wynagrodzenia nauczycieli nie tylko nie zostały realnie podwyższone, ale ich realna wartość ciągle spada. Odpowiedzią na takie krzywdzące rozwiązanie mają być 40-minutowe lekcje – skoro bowiem nie można urealnić pensji, należy skrócić lekcje. Jak o alternatywę takiego rozwiązania wskazano możliwość zaliczenia 2 godzin dyżurów „czarnkowych” do płatnego pensum.

Co ciekawe, ta przedstawiona przez organizację związkową w mediach społecznościowych propozycja krótszych lekcji, spotkała się z pozytywnymi reakcjami. Pojawiło się wiele głosów, zgodnie z którymi 45-minutowe lekcje funkcjonujące w polskiej szkole od wielu lat, nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Dzieci coraz częściej mają dziś problemy ze skupieniem uwagi i legitymują się orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Krótsze lekcje lepiej spełniałyby więc swoje cele.

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wciąż zbyt niskie

Jakie podwyżki otrzymają nauczyciele? Zmiana wynagrodzenia o wskazane 5 proc. oznacza podwyżki w wysokości od 245 do 296 zł brutto. W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie wyniesie:

- 5153 zł – dla nauczycieli początkujących;

- 5310 zł – dla nauczycieli mianowanych;

- 6211 zł – dla nauczycieli dyplomowanych.

W drugiej grupie zaszeregowania będzie to odpowiednio 5027 zł, 5156 zł i 5405 zł.



Oczywiście wskazane stawki to wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynikają one z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jak wynika z przedstawionych kwot (a przede wszystkim z obowiązujących przepisów), wysokość tego wynagrodzenia zasadniczego jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych.

Obok wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele na podstawie obowiązujących przepisów mogą otrzymywać również dodatki, w tym: funkcyjny (za sprawowanie funkcji: wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, mentora, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym), motywacyjny, za wysługę lat, za pracę w trudnych warunkach, za pracę w warunkach uciążliwych, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.