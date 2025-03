MRPiPS pracuje nad stworzeniem listy zawodów chronionych przed AI

Potencjalny wpływ AI na rynek pracy jest komentowany od co najmniej kilku miesięcy. Pojawiło się wiele obaw związanych z tym, czy sztuczna inteligencja pozbawi ludzi pracy i jak wpłynie to na naszą codzienność. Sprawa jest na tyle poważna, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa stworzenie rejestru zawodów zagrożonych sztuczną inteligencją. Jak na razie pomysł jest w przysłowiowych powijakach i nie znamy jego szczegółów, bo MRPiPS dopiero prowadzi konsultacje z tym związane, jednak już spotkał się z wieloma krytycznymi ocenami. Ich wydźwięk jest taki, że takie odgórne ograniczanie możliwości stosowania sztucznej inteligencji źle wpłynie na rozwój gospodarczy naszego kraju. Jak wskazywali przedstawiciele resortu, ich uwaga skierowana jest przede wszystkim w stronę zawodów kreatywnych, mających wpływ na dziedzictwo kulturowe oraz język. Ograniczenia mogą jednak dotyczyć również np. psychoterapeutów, nauczycieli i zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Najbardziej i najmniej zagrożone zawody

Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zawodami najbardziej zagrożonymi przez AI są:

specjaliści do spraw finansowych

matematycy, aktuariusze i statystycy

specjaliści z dziedziny prawa

urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

specjaliści do spraw administracji i zarządzania

analitycy systemów komputerowych i programiści

sekretarki

kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

nauczyciele akademiccy

inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

literaci, dziennikarze i filolodzy

kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

średni personel do spraw finansowych

specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

pracownicy obsługi biurowej.

Jak wskazał PIE, ogólnie w 20 zawodach najbardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji zatrudnionych jest obecnie ok. 3,68 mln osób, a większość z nich to kobiety. We wytypowanej grupie 20 zawodów najbardziej narażonych na zmiany związane z wprowadzeniem AI pracuje 28 proc. wszystkich pracujących w Polsce kobiet i 17 proc. mężczyzn. A kto nie musi obwiać się zmian? Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najniższa ekspozycja na AI jest w sektorach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, bo jako takie są one najmniej dotknięte przez rozwój tego rodzaju technologii. Niski poziom ekspozycji jest również w działalności gastronomicznej i zakwaterowaniu oraz w budownictwie.