Bartłomiej Grygowicz, Delivery Manager oraz Business Analysis MentSprzątanie mieszkania, spacer z psem czy Gotowanie obiadu w godzinach pracy? Pracownicy zdalni często łączą obowiązki zawodowe z prywatnymi, co niepokoi pracodawców. Tymczasem budżety na freelancing w Polsce wzrosły o rekordowe 51,5%, podczas gdy 37% firm wycofuje się z pracy zdalnej. Sekret tkwi w systemie rozliczania - z efektów, a nie godzin pracy.

Co robią pracownicy zdalni, gdy nikt nie patrzy?

Portal Freelancehunt przeprowadził anonimowe rozmowy z pracownikami zdalnymi. Oto 10 zaskakujących czynności, które wykonują podczas godzin pracy:

Sprzątanie mieszkania

Odkurzanie dywanu

Spacer z psem

Zakupy spożywcze

Naprawa roweru

Kawa z przyjaciółmi

Gotowanie obiadu

Zabawa z dziećmi

Medytacja

Nauka nowego języka.

- Uzupełniłbym tę listę o inne aktywności pracowników zdalnych, co samo w sobie nie jest problematyczne, o ile zadania są efektywnie realizowane. Taki model wymaga jednak uwzględnienia specyfiki pracy, dojrzałości zespołów i organizacji oraz zdefiniowanych metryk wyników, ponieważ dla biznesu kluczowe są terminowo dostarczane rezultaty -komentuje Bartłomiej Grygowicz, Delivery Manager oraz Business Analysis Mentor.

Praca zdalna: pracownicy chcą, pracodawcy utracili entuzjazm

Z jednej strony, badanie GrantThornton z lutego 2025 roku pokazuje, że 37% pracodawców nie zezwala już na pracę zdalną (wzrost z 23% w roku ubiegłym). Z drugiej strony, dane platformy Freelancehunt ujawniają, że budżety firm na zatrudnianie freelancerów w Polsce wzrosły o rekordowe 51,5% w 2024 roku.

Klucz do zrozumienia tej sprzeczności tkwi w sposobie rozliczania pracy.

Freelancerzy są rozliczani z efektów swojej pracy, które są dokładnie określone. W przypadku pracowników etatowych pracodawca rezerwuje czas pracy specjalisty, ale określanie skuteczności odbywa się zwykle bez związku z wypłatą wynagrodzenia - wyjaśnia Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.

System arbitrażu na platformie Freelancehunt doskonale ilustruje, jak rozliczanie z efektów motywuje do profesjonalizmu. Zaledwie 2,21% projektów wymagało arbitrażu w 2024 roku (spadek z 2,25%), co oznacza, że ponad 97% współprac przebiega bez żadnych sporów. Średni czas rozstrzygnięcia sporu to tylko 13 godzin, 56 minut i 40 sekund.

- Arbitraż pełni funkcję 'bezstronnego obserwatora' współpracy, który motywuje obie strony do profesjonalizmu," tłumaczy Ziuzin. "Freelancerzy wiedzą, że ich reputacja i przyszłe zlecenia zależą od jakości wykonanej pracy, więc są zmotywowani do samodyscypliny i profesjonalizmu, niezależnie od tego, czy pracują z kanapy, czy z kawiarni."

Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt, zauważa: - Freelancerzy nie tylko podnoszą umiejętności w swoich specjalizacjach, ale wyraźnie profesjonalizują podejście do samej pracy, odnajdują swój rytm, oddzielają pracę od odpoczynku.

- Wypracowanie celów, zakresu prac oraz estymacje czasowe pomiędzy menedżerem a specjalistami kapitalnie wpływa na jakość i komfort pracy całego zespołu. To najprostszy przepis na solidną pracę. W wielu przypadkach fakt, że zespół pracuje z domu jest bez znaczenia," dodaje.

Rynek freelancingu dynamicznie rośnie, a współpraca jest skuteczna. Rekordowy wzrost budżetów na freelancing w Polsce sięgnął 51,5%, podczas gdy w całej Europie Środkowej i Wschodniej budżety wzrosły o 26%. Liczba zleceniodawców w regionie zwiększyła się o 11,6%, a liczba freelancerów wzrosła o 14,4%. Co najważniejsze, ponad 97% projektów realizowanych jest bez jakichkolwiek sporów.

- Praca w biurze, mimo pozorów większej kontroli nad pracownikiem, wcale nie musi wiązać się w większą efektywnością," podkreśla Topchiy: - Liczy się organizacja pracy na poziomie delegowania zadań i rozliczania z efektów. Niezależnie od tego, czy ktoś sprząta mieszkanie podczas przerwy w pracy, czy medytuje przed ważnym spotkaniem - o efektywności decyduje profesjonalizm i samodyscyplina, a nie miejsce wykonywania pracy. Freelancerzy, rozliczani wyłącznie z efektów, udowadniają to każdego dnia.