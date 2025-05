Naliczanie pracowniczego stażu pracy jednak się zmieni

W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele propozycji zmian na gruncie prawa pracy, które zapowiadały się wręcz rewolucyjnie i ucieszyły wielu pracowników. Oczywiście najważniejszą i najgłośniejszą z nich była zmiana dotycząca skrócenia czasu pracy. Kolejne dotyczyły wymiaru urlopu wypoczynkowego, zwiększenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, a także zmiany sposobu naliczania stażu pracy. I choć rządzący co jakiś czas deklarują, że prace nad wprowadzeniem zmian są w toku, to jednak z punktu widzenia pracowników, którzy na nie czekają, może się wydawać, że są to puste słowa, bo czas mija, a zmian nie ma.

Okazuje się jednak, że choć powoli, to jednak sprawy postępują do przodu. Jak poinformowało MRPiPS, w dniu 22 maja 2025 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, która dotyczy zmian w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy. Znamy też planowaną datę wejścia w życie tych zmian – będzie to 1 stycznia 2026 roku.

Staż pracy a uprawnienia pracownika

Na czym będzie polegała zmiana? Po wprowadzeniu zmian ustalając pracowniczy staż pracy będzie trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej okresów aktywności zawodowej pracownika, niż obecnie. Będą się do niego bowiem zaliczały również okresy: wykonywania umowy zlecenia lub o świadczenie usług, umowy agencyjnej, pozostawania osobą współpracującą takich osób, a także pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, przebyty za granicą okres innej niż zatrudnienie działalności zarobkowej oraz okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dlaczego taka zmiana jest potrzebna? Bo pracowniczy staż pracy ma wpływ na szereg uprawnień pracownika, szczególnie tego zatrudnionego w jednostce budżetowej. To zaś sprawia, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów osoby, które były aktywne zawodowo w takich właśnie formach, po zawarciu umowy o pracę, znajdują się w znacznie mniej korzystnej sytuacji niż ich współpracownicy, często o mniejszym doświadczeniu zawodowym, którzy świadczyli wcześniej pracę wyłącznie w ramach stosunku pracy.

Finansowe skutki planowanych zmian

Finansowe skutki wprowadzenia zmian odczują miliony pracowników, szczególnie tych zatrudnionych w sferze budżetowej. Po zaliczeniu do ich stażu pracy przypadających we wcześniejszych latach okresów aktywności zawodowej nabędą bowiem prawo do świadczeń w wyższej wysokości, np. dodatku za wieloletnią pracę (dodatku stażowego), nagrody jubileuszowej, czy jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Niektórzy z nich mogą również zyskać prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.