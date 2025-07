O tym urlopie wie niewielu pracowników. A to aż 21 dodatkowych dni! Trzeba jednak spełnić jeden warunek

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, ma prawo do urlopu szkoleniowego. Jednakże istotnym warunkiem jest to, że zdobywanie wiedzy i umiejętności musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub po uzyskaniu od niego zgody. Osoby, które podejmują szkolenia bez wiedzy pracodawcy, nie mają prawa do korzystania z tego typu urlopu.

Reklama

21 dni dodatkowego urlopu - dla kogo?

Urlop szkoleniowy przysługuje osobom, które chcą nabyć specjalistyczne umiejętności lub wiedzę, dzięki której będą w stanie odpowiednio wykonywać określoną pracę na danym stanowisku. Może to wynikać między innymi z chęci awansowania lub też z racji wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych decyduje zarówno pracodawca, jak i pracownik. Pracodawca może inicjować proces podnoszenia zdolności do wykonywania zawodu, ale również nic nie stoi na przeszkodzie, aby to pracownik sam zechciał podnosić swoje kwalifikacje. W takim przypadku pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego, jednak musi uzyskać zgodę od pracodawcy.

Na co możemy dostać urlop szkoleniowy?

W Kodeksie pracy został określony wykaz kwalifikacji zawodowych, które pozwalają na ubieganie się o przyznanie urlopu szkoleniowego. Katalog ten obejmuje cztery sytuacje, które uprawniają do skorzystania z dodatkowych dni wolnych. Są to:

przystąpienie do egzaminu maturalnego,

przystąpienie do egzaminów eksternistycznych,

przygotowanie pracy dyplomowej,

przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego oraz przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie bądź też przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Ile dni "wolnego" przysługuje w ramach urlopu szkoleniowego?

Liczba dni urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju kształcenia. Jeśli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przysługuje mu 6 dni urlopu szkoleniowego. Natomiast pracownikowi na ostatnim roku studiów przysługuje aż 21 dni urlopu. Te dni pozwolą mu na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Na jakich zasadach przyznawany jest urlop szkoleniowy?

Tylko na wniosek pracownika. W przypadku, gdy pracownik nie złoży wniosku, automatycznie traci prawo do takiego urlopu. Powinien być on wykorzystany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które daje pracownikowi prawo do takiego urlopu.

Warto również dodać, że pracodawca ma możliwość przyznania dodatkowych świadczeń pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe, na przykład w postaci pokrycia kosztów związanych z kształceniem, przejazdem, zakupem podręczników czy zakwaterowaniem. Pracodawca może także wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nawet w sytuacji, gdy pracownik uczy się na własną rękę i informuje o tym pracodawcę, a następnie występuje z prośbą o zgodę na takie działanie.

Czy urlop szkoleniowy jest płatny?

Zasady udzielania urlopu szkoleniowego określa art. 103 (1) Kodeksu pracy. Zgodnie z nim podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Ponadto pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.