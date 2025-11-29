Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce określa Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28). W 2025 roku są to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) - Święto Pracy

3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

4 grudnia (Barbórka) – dodatkowy dzień wolny od pracy dla górników

4 grudnia, czyli Barbórka, to dla górników dzień ustawowo wolny od pracy na mocy przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa, znanym powszechnie jako Karta górnika. Dokument ten reguluje szereg praw przysługujących osobom zatrudnionym w górnictwie, w tym właśnie przywilej wolnego dnia w święto patronki górników – św. Barbary. 4 grudnia traktowany jest jako szczególna okazja do uczczenia tradycji górniczych, dlatego pracownicy kopalń nie wykonują w tym dniu obowiązków zawodowych, a zakłady organizują uroczystości i spotkania branżowe.

Dzień po Barbórce (5 grudnia) i Sylwester (31 grudnia) dniami wolnymi od pracy w kopalni KWK Mysłowice-Wesoła

W kopalni KWK Mysłowice-Wesoła pracownicy otrzymają dodatkowe dni wolne zarówno dzień po Barbórce, jak i w Sylwestra. Jak przekazał Związek Zawodowy Górników w Polsce działający przy kopalni, decyzja ta została wprowadzona poleceniem służbowym dyrektora zakładu. Zgodnie z komunikatem 5 grudnia 2025 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy, który górnicy odpracowali 15 listopada 2025 roku (sobota). Podobnie 31 grudnia 2025 roku (środa) również zostanie potraktowany jako dzień wolny, jednak za ten termin pracownicy będą musieli odrobić obowiązki 20 grudnia 2025 roku (sobota).

Dzień po Barbórce (5 grudnia) pracujący i Sylwester (31 grudnia) wolny od pracy w kopalni Pniówek

Zmiany w harmonogramie pracy ogłoszono także w kopalni Pniówek. Jak przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa, 5 grudnia 2025 roku, czyli dzień po Barbórce, pozostaje tam normalnym dniem pracującym. Dyrekcja kopalni zdecydowała jednak, że 31 grudnia 2025 roku górnicy otrzymają dzień wolny od pracy. Wolne w Sylwestra będzie jednak wymagało odpracowania – pracownicy kopalni Pniówek nadrobią ten dzień w sobotę, 20 grudnia 2025 roku.

Barbórka 2025 w cieniu konfliktu

Wiele wskazuje na to, że tegoroczna Barbórka w niektórych kopalniach upłynie pod znakiem konfliktu. Chodzi o wypłatę tradycyjnych nagród barbórkowych. Jastrzębska Spółka Węglowa przez wiele tygodni zwlekała z decyzją dotyczącą wypłaty nagród barbórkowych. Dopiero wczoraj poinformowano, że nagrody barbórkowe zostaną wypłacone, ale jedynie w części. Górnicy zatrudniani przez JSW otrzymać mają 30 proc. standardowej kwoty. W odpowiedzi SZZ „Solidarność” JSW wszczęła spór zbiorowy z zarządem, sprzeciwiając się jednostronnemu ograniczeniu zarówno barbórki, jak i ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dziewięciu kwartałów JSW odnotowała straty sięgające łącznie 11,1 mld zł, co doprowadziło niemal do całkowitego wyczerpania funduszu stabilizacyjnego, na którym jeszcze niedawno zgromadzone było 5,7 mld zł. Na początku listopada pozostawało w nim jedynie około 100 mln zł

