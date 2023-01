Blockchain był tym samym najszybciej rosnącą technologią na platformie DevSkillera do oceny i zarządzania umiejętnościami technologicznymi.

Najważniejszy język programowania

Najczęściej weryfikowaną przez pracodawców umiejętnością związaną z blockchainem w 2022 roku była znajomość języka programowania Solidity. Stanowił on 44% wszystkich testów wysłanych za pośrednictwem platformy DevSkillera do pracowników firm i kandydatów do pracy. Tuż za nim w pierwszej trójce znalazły się Hardhat (22%) oraz Smart Kontrakty (15%).

“Na rynku pracy w obszarze talentów cyfrowych dostrzegamy coraz wyraźniejszy podział na dwa rodzaje stanowisk, każdy z innym zestawem pożądanych umiejętności. Z jednej strony, rośnie zapotrzebowanie na pracowników z zaawansowanymi umiejętnościami technicznymi takimi jak np. Cloud Native Java. Z drugiej strony, na coraz większej liczbie stanowisk nietechnicznych wymagane jest posiadanie określonego, ponadprzeciętnego poziomu kompetencji cyfrowych. Jesteśmy gotowi wspierać firmy w znalezieniu talentów w obu tych obszarach” - mówi Jakub Kubryński, DevSkiller CEO & Founder.

Najczęściej weryfikowaną umiejętnością IT ogółem w 2022 roku był język JavaScript. Stanowił on 23% testów wysłanych za pośrednictwem platformy DevSkillera do pracowników i kandydatów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Java (19%), SQL (16,6%), Python (8,5%) oraz PHP (5,7%).

W tegorocznej edycji raportu DevSkillera, po raz pierwszy w historii znalazły się dane na temat liczby umiejętności technologicznych wymaganych na stanowiskach IT w rozbiciu na poziomy doświadczenia. Podczas gdy na stanowiska juniorskie wymagane jest posiadanie zaledwie 40 umiejętności, na stanowiska mid i senior developerów niezbędne jest odpowiednio minimum 106 i 150 umiejętności IT.

Wysokie wymagania pracodawców

“Poziom wymagań pracodawców, jeśli chodzi o liczbę umiejętności, jest dość wysoki nawet na pozycje mid developerów. W efekcie widzimy, że coraz więcej firm dostosowuje swoje strategie rekrutacyjne, otwierając się na juniorów z potencjałem, którym można potem pomóc się rozwinąć przy wsparciu programów upskillingowych. Dodatkowym źródłem kandydatów są też obecni pracownicy, którym można pomóc w zmianie ścieżki kariery poprzez reskilling, unikając tym samym zwolnień” - komentuje Jakub Kubryński DevSkiller CEO & Founder.

W świetle danych zawartych w najnowszym raporcie DevSkillera, ponad połowa (50,74%) testów weryfikujących umiejętności programistyczne była w ubiegłym roku wysłana do junior developerów. Udział testów dla mid developerów wyniósł 17,98% a dla seniorów 31,28%.

Coroczny raport DevSkillera “Digital & IT Skills Report” podsumowuje sytuację na rynku pracy w branży IT oraz prezentuje najważniejsze trendy, które będą na niego wpływały w najbliższych kwartałach. Wnioski są oparte o unikalne dane z platformy DevSkillera. W tegorocznej edycji uwzględnionych zostało 209249 testów umiejętności IT wysłanych do pracowników i kandydatów między 1 grudnia 2021 roku a 1 grudnia 2022 roku.

Pełną wersję raportu DevSkillera “Digital & IT Skills Report 2023” można pobrać tutaj.