W firmach tej wielkości pracuje w Polsce prawie 5 mln osób – to niemal połowa wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Ich nastroje zbadał ICAN Institute na zlecenie VanityStyle. Obraz, który wyłania się z badań, nie jest zbyt optymistyczny.

Pieniądze problemem dla wszystkich

Na zbyt niskie wynagrodzenie skarży się aż 52 proc. pracowników. Ciekawie wygląda wyszczególnienie na poszczególne stanowiska. Wśród kadry kierowniczej na zarobki narzeka 44 proc. ankietowanych, u szeregowych pracowników ten wskaźnik wynosi już 53 proc., a najgorzej jest u osób pracujących na wykwalifikowanych stanowiskach eksperckich. Tam o małych zarobkach mówiaż 59 proc. ankietowanych.

Stres częściej odczuwają panie

Tym problemem dotkniętych jest 45 proc. osób. Im większa odpowiedzialność w pracy, tym ten wskaźnik jest wyższy. Wśród kierowników i ekspertów wynosi on 49 proc., wśród pracowników – tylko 37 proc.

– Stres stał się jednym z dominujących aspektów naszego życia. 7 na 10 Polaków często lub bardzo często odczuwa stres, ponad jedna czwarta stresuje się niemal codziennie, a blisko 9 proc. z nas stres nie opuszcza od dłuższego czasu – mówi Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle.

Z badań wynika również, że o wiele częściej stresują się panie niż panowie. To uczucie dotyczy bowiem aż 54 proc. respondentek a tylko 36 proc. respondentów.

Co ciekawe, z wiekiem w pracy stresujemy się coraz mniej. To uczucie jako istotny problem w sferze zawodowej wskazuje bowiem 51 proc. osób w wieku od 18 do 25 lat, 44 proc. w wieku od 36 do 45 lat oraz 39 proc. w wieku od 56 do 65 lat.

Nikt nas nie docenia

Na taką sytuację w pracy wskazuje 42 proc. ankietowanych. Znów częściej są to panie (47 proc.) niż panowie (37 proc.). Najczęściej czują się niedocenieni eksperci – 51 proc. w porównaniu do 41 proc. pracowników fizycznych. Wspięcie się na kierowniczy szczebel kariery daje sporą satysfakcję, bo w tej grupie tylko 34 proc. osób czuje się niedocenionych.

– W sferze zawodowej brak docenienia może przyjmować bardzo różne formy. To nie tylko pomijanie pracownika przy awansach lub premiach, ale także przeciążanie go obowiązkami, brak inwestycji w jego rozwój zawodowy i osobisty, czy wreszcie brak bieżącej komunikacji i dawania informacji zwrotnej odnośnie do wykonywanych przez niego zadań – mówi Grzegorz Iwańczyk, coach.

I dodaje, że właśnie informacja zwrotna jest jedną z najskuteczniejszych, a zarazem bezkosztowych form docenienia pracownika. Po jej otrzymaniu najczęściej wykazuje się on większym zaangażowaniem i lojalnością, zarówno w stosunku do przełożonego, jak i firmy.

Co jeszcze przeszkadza?

Sporym problemem jest przeładowanie obowiązkami – wskazuje na to 40 proc ankietowanych, z czego 50 proc. kierowników, 40 proc. ekspertów oraz 30 proc. pracowników fizycznych.

Na brak przepływu informacji narzeka z kolei 37 proc. pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw, a na wypalenie zawodowe i brak rozwoju zawodowego 26 proc. respondentów.

Pracownicy wskazywali także na niedopasowane benefity pozapłacowe (23 proc.), brak poczucia sensu (21 proc.), konflikty w pracy (20 proc.) oraz zły stan zdrowia i choroby (po 8 proc. odpowiedzi).

– Nie bójmy się prosić pracodawców o to, aby pomagali w rozwiązywaniu problemów, które stwarzają nam trudności w codziennej pracy – tak wyniki badań podsumowuje Joanna Romanowska, psycholog, psychoterapeuta i wykładowca akademicki.