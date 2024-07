W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Statista Consumer Insights zapytano respondentów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, ile czasu zajmuje im zazwyczaj dotarcie do pracy.

Czas dojazdu do pracy

Jak pokazuje wykres Statisty, we wszystkich trzech zestawach danych pojawia się dość podobny schemat. Najpopularniejszą odpowiedzią było, że praca zdalna pozwala na zaoszczędzenie od 15 do 29 minut na dojeździe do pracy w jedną stronę. Dużo mniejszy odsetek respondentów wskazał na oszczędność w wymiarze powyżej godziny jazdy w jednym kierunku.

Ile w tygodniowo zajmuje dojazd do pracy?

Biorąc pod uwagę, że do pracy dojeżdża się codziennie, to nawet krótki czas, np. 15 min dojazdu w jedną stronę, w tygodniu pozwala zaoszczędzić 2,5 godziny. Jeśli ludzie dojeżdżają do pracy przez godzinę w jednym kierunku, to tygodniowy czas dojazdu rośnie aż do 10 godzin, czyli więcej niż cały jeden dzień pracy.