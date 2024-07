Dane Eurostatu pokazują, że w 2022 r. 31,1 mln pracowników w Unii Europejskiej było wspieranych przez eksport do krajów spoza Unii Europejskiej, co stanowiło 14,5 proc. całkowitego zatrudnienia w UE.

Reklama

Liczba miejsc pracy związana z eksportem

Wśród państw członkowskich Wspólnoty największą liczbę pracowników, których zatrudnienie było możliwe dzięki eksportowi do krajów spoza UE miały Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów 6,8 mln osób pracowało dzięki eksportowi z UE. Na drugim miejscu znalazła się Francja, gdzie 3,7 mln osób wspieranych było eksportem. Kolejne kraje to: Włochy (3,3 mln osób) i Hiszpania (2,8 mln osób). Pod względem liczby miejsc pracy zależnych od eksportu, Polska znalazła się na piątym miejscu. W naszym kraju 2,7 mln osób pracowało dzięki eksportowi z UE.

Reklama

Kraje najbardziej zależne od eksportu z UE

W 2022 r. Irlandia była krajem UE najbardziej zależnym od eksportu z UE. Ponad połowa jej całkowitej wartości dodanej (51,6 proc.) pochodziła z tego eksportu. Natomiast udział zatrudnienia wspieranego przez eksport z UE w całkowitym zatrudnieniu w Irlandii wynosił aż 29,5 proc. i był najwyższy w całej Wspólnocie.

Kolejnym krajem na który eksport z UE wywiera mocny wpływ był Luksemburg, gdzie 30,2 proc. eksportu stanowiły towary i usługi sprzedane do państw nie należących do Wspólnoty, co wspierało 22,7 proc. zatrudnionych.

Natomiast najniższy udział wartości dodanej odnotowano w Chorwacji (9,0 proc.), co w przypadku zatrudnienia oznacza, że mniej niż jeden na dziesięciu zatrudnionych Chorwatów (9,0 proc.) wspierany był przez eksport z UE.

Zależność Polski od eksportu poza UE

Zależność Polski od eksportu był na poziomie zbliżonych do średniej UE. Wartość dodana towarów wyeksportowanych z Polski poza UE był na poziomie 102 mld euro, czyli 17,5 proc. całego eksportu Polski. Udział miejsc pracy wspieranych przez eksport był na poziomie 15,7 proc. wszystkich zatrudnionych.

Wartości na milion euro eksportu

Dla lepszego porównania wartości dodanej i wspieranego zatrudnienie przez eksport każdego kraju UE, można przyjrzeć się jej względnej wielkości w stosunku do całkowitego eksportu rozpatrywanego kraju UE przeliczona na mln euro eksportu.

W całej UE w 2022 r. każdy milion euro wyeksportowany do krajów spoza UE wygenerował 767 tys. euro wartości dodanej i wsparł 9 zatrudnionych osób w 2022 r. W takim ujęciu najlepsze statystyki ma Rumunia, która odnotowała najwyższą wartość 840 tys. euro. Austria, Chorwacja i Niemcy znalazły się na kolejnych miejscach z odpowiednio 824, 821 i 818 tys. euro wartości dodanej na milion euro eksportu.

Jeśli chodzi o zatrudnienie w UE, największą liczbę osób zatrudnionych (31 osób), wspieranych przez eksport krajowy do krajów spoza UE przypadający na milion euro eksportu miała Bułgaria. Drugie miejsce zajęła Rumunia, gdzie każdy milion euro wyeksportowany z UE wspierał zatrudnienie 25 osób.

W Polsce w 2022 r. każdy milion euro wyeksportowany z Polski do krajów spoza UE wygenerował 785 tys. euro wartości dodanej i wsparł 19 pracowników.