Reguła jest prosta "5 lat stażu pracy = 2 dni dodatkowego urlopu". Przywilej rośnie w sposób liniowy.

Opis tego urlopu znajdziecie Państwo na podlinkowanym fragmencie konferencji prasowej min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Wynika z powyższego, że będzie nowa reguła w kodeksie pracy dla wybranych pracowników. Być może na początku tylko dla niektórych, w przyszłości dla wszystkich (?).

2 dni do 10 dni dodatkowego odpłatnego urlopu wypoczynkowego

Dodatkowy urlop wypoczynkowy według algorytmu „2 dni za 5 lat pracy”, czyli:

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

10 lat pracy – 4 dodatkowe dni

15 lat pracy – 6 dni

20 lat pracy – 8 dni

25 lat pracy – 10 dni.

W naszym przykładzie z początku tekstu opiekunka zaczęła pracą w wieku 25 lat. Co się dzieje po 25 latach pracy? Do przejścia na emeryturę kobieta ma 36 dni urlopu wypoczynkowego (każdego roku). Oznacza to 10 lat x 36 dni, czyli 360 dni bez pracy. W praktyce jest to przeszło rok bez pracy (uwzględniając święta, i weekendy).

Przykład Ola Taniec w wieku 50 lat otrzymała 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Na emeryturę przeszła 10 lat później w wieku 60 lat. Przez 10 lat korzystała z przywileju zapowiedzianego przez rząd.

50-latka - 10 dni urlopu, 45-latka - 8 dni, 40-latka 6 dni, 35-latka 4-dni, 30 latka-2 dni.

Decyduje artykuł 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekunem w żłobku może być osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Prawo do wykonywania tego zawodu ma także osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Dlaczego tylko opiekunki dzieci do 3 lat i dodatkowy urlop?

W kwietniu 2024 r. to było podstawowe pytanie w Internecie "My wszyscy, też chcemy". Pytanie jest wciąż aktualne. Zwłaszcza, że politycy wymyślili fajną formułę, że urlop jest tym dłuższy, im więcej pracowaliśmy. Jest to premia za pracowitość.

Deklaracja rządu planach rządu wprowadzenia dodatkowego urlopu kroczącego

Depesza pod linkiem Dziemianowicz-Bąk: opiekun żłobkowy będzie funkcjonariuszem publicznym. Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała "Kolejną zmianą, jaką ma wprowadzać projekt, są dwa dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego dla opiekunów po pięciu latach pracy.