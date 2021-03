Co to jest bitcoin?

Bitcoin jest najpopularniejszą z kryptowalut i ich pierwowzorem. To cyfrowy środek pieniężny, który został w całości oparty o technologię blockchain, czyli zdecentralizowaną, rozproszoną cyfrową księgę z informacjami dot. transakcji online. Dane te zabezpieczane są przez zaawansowane algorytmy kryptograficzne, praktycznie uniemożliwiające dostęp do nich osobom niepowołanym. Bitcoin stał się jedną z najbardziej rozchwytywanych kryptowalut na świecie, a wartość pojedynczej cyfrowej monety przekracza już 200 tys. zł i stale rośnie.

– Kryptowaluta bitcoin została stworzona przez Satoshiego Nakamoto w 2009 r., aby umożliwić użytkownikom całkowitą kontrolę nad ich finansami. Bitcoin nie podlega kontroli państw, regulacjom, nie stoi za nim scentralizowany bank, a jego wartość uzależniona jest jedynie prawu popytu i podaży. 22 maja 2010 r. po raz pierwszy dokonano płatności za pośrednictwem bitcoin. Wówczas za 10 000 cyfrowych środków płatniczych zakupiono dwie pizze. Wtedy 10 tys. Bitcoinów miało cenę 40 dolarów. Dziś, po 11 latach, to już równowartość ok. 547 mln dolarów – mówi Marcin Wituś, CEO polskiej platformy giełdowej Geco.one do handlu aktywami cyfrowymi, należącej do Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.

Blockchain, na podstawie którego stworzono bitcoin czy inne kryptowaluty takie, jak np. Ethereum, ma jednak więcej możliwości i zastosowań niż tworzenie cyfrowych środków płatniczych. Bloki technologii przechowują informacje o transakcjach i użytkownikach w postaci jednokierunkowej listy rekordów. Blockchain wykorzystuje się również m.in. do tworzenia cyfrowej tożsamości czy bezpiecznego i transparentnego głosowania online. Amerykański miliarder, Jeffrey Berns, ma w planach nawet stworzenie całego futurystycznego miasta w oparciu o technologię blockchain. Choć pomysł zdaje się szalony, to prezes Blockchains LLC jest już w trakcie rozmów z władzami stanu Nevada.

Deweloper bitcoina - perspektywy rozwoju

To właśnie z powodu licznych możliwości i szerokiego zastosowania blockchain oraz dużego zainteresowania kryptowalutami, zawód programisty bitcoin będzie wkrótce rozchwytywany. Trend ten zauważa Jimmy Nguyen, prezes szwajcarskiej firmy Bitcoin Association, zajmującej się rozwojem biznesu w technologii blockchain. Twierdzi on, iż na rynku wkrótce pojawi się wyjątkowo duże zapotrzebowanie na nowe stanowiska dla branży IT związanej z kryptowalutami. Według Nguyena świat coraz bardziej zmierza w stronę efektywnego wykorzystania płatności i danych osobowych, które pozwolą na zrobienie użytku z mikropłatności nawet mniejszych niż jeden cent. Prezes Bitcoin Association przekonuje także o zrobieniu użytku z innowacyjnych funkcji biznesowych, takich jak inteligentne kontrakty czy tokenizacja aktywów w czasie rzeczywistym.

– Nguyen zauważa, że rozwój kryptowalut oraz technologii blockchain będzie otwierać nowe drzwi do kariery w całym przekroju branż. Poza programistami, wkrótce wzrośnie zapotrzebowanie na badaczy naukowych, analityków czy doradców i radców finansowych oraz podatkowych, specjalizujących się stricte w aktywach cyfrowych i blockchain. Jimmy Nguyen uważa, że karierę w nowym segmencie rynku zbudują ci, którzy już teraz zaczną uczyć się, jak działa bitcoin. Według niego to coś więcej niż dokonywanie cyfrowych transakcji czy budowanie aplikacji działających na blockchain. Nguyen postrzega bitcoin jako klucz do zrozumienia całego protokołu sieciowego, który przeplata dane i wartość pieniężną i zapewnia platformę do rozwoju ponad internetem – twierdzi Marcin Wituś, CEO Geco.one.

Jak zostać programistą bitcoina?

Jak zatem zostać programistą bitcoina? Prezes Bitcoin Association przekonuje, że najważniejsza jest znajomość systemu cyfrowej waluty i blockchain. Zrozumienie, że to nie tylko system płatności, a cała potężna sieć danych ze szczegółowymi informacjami. Firma Nguyena odpowiada zresztą za platformę BItcoin SV Academy, która oferuje darmowe kursy dla osób, chcących dowiedzieć się czym jest kryptowaluta oraz jak działa technologia blockchain - zarówno od strony czysto technicznej, jak i biznesowej.

Ulgi podatkowe dla deweloperów bitcoina

Technologią blockchain i kryptowalutami warto zainteresować się także od strony wszelkich zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem firmy. Programiści blockchain mogą kwalifikować się do ulgi IP BOX dla innowacyjnych przedsiębiorstw, która zapewnia zmniejszenie podatku dochodowego do 5%.

– Nowe technologie są kluczowe dla rozwoju innowacji gospodarek na całym świecie. Zauważył to też polski rząd, który wprowadził ulgę dla firm i przedsiębiorców zajmujących się nowymi technologiami. Ulga IP BOX pozwala na opłacanie referencyjnej 5% stawki podatku CIT/PIT w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Podlegają pod nią wszystkie firmy, których celem są badania i rozwój innowacyjnych technologii. Skorzystają z niej zatem programiści, naukowcy czy wynalazcy. Nasza praktyka pokazuje, że do uzyskanie pozytywnej opinii wymagane jest zebranie odpowiedniej argumentacji, a cały proces bazujący na uzyskaniu interpretacji trwa około 3-4 miesięcy – mówi Marek Czyżewski, prezes zarządu PRAVNA.pl, jednego z największych polskich serwisów świadczących usługi prawne dla biznesu przez internet.

Z ulgi IP BOX skorzystać mogą też osoby spoza branży IT. Dotyczy ona również patentów czy firm, które zarejestrowały własny produkt leczniczy. Ulga podatkowa przysługuje również naukowcom, którzy zarejestrowali nowe odmiany roślin bądź rasy zwierząt.