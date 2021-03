Od czego zależą kursy walut?

Kursy walut są uzależnione przede wszystkim od relacji między podażą a popytem. Jeżeli zapotrzebowanie na daną walutę jest większe niż jej dostępność na rynku – popyt przewyższa podaż – to jej kurs wzrasta i odwrotnie. Czynników kształtujących podaż i popyt na dane waluty, a tym samym ich notowania, jest wiele, a najważniejsze z nich to:

stopy procentowe : ich wzrost (lub jego zapowiedź) zwiększa atrakcyjność danej waluty – inwestorzy chętniej ją kupują, co sprawia, że popyt na nią rośnie, a jej podaż spada. Analogiczna sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy stopy procentowe zostają obniżone – wówczas zapotrzebowanie na daną walutę jest mniejsze niż jej ilość na rynku, przez co wartość waluty obniża się;

wysoka inflacja przekłada się najczęściej na podwyższenie stóp procentowych, co zwiększa wartość danej waluty. Jeżeli jednak zjawisko ma charakter długotrwały, to doprowadza do zmniejszenia siły nabywczej waluty. Przyczyniając się do wzrostu ceny towarów i usług eksportowanych w danej walucie, wysoka inflacja zmniejsza zainteresowanie importerów, a tym samym – liczbę transakcji handlowych w tejże walucie. W takiej sytuacji popyt na wspomnianą walutę spada, a jej kurs jest słabszy niż notowania walut głównych partnerów handlowych; wzrost gospodarczy : może wpływać na notowania waluty krajowej dwojako. Początkowo zwiększa jej notowania – wyższe PKB w USA sprawia, że dolar staje się atrakcyjniejszy dla zagranicznych inwestorów. Wzrost gospodarczy wpływa też na polepszenie bilansu handlowego, zwiększając eksport towarów i usług ze Stanów Zjednoczonych. O ile jednak początkowo zjawisko to wpływa pozytywnie na notowania USD, stymulując popyt na tę walutę, o tyle w dłużej perspektywie może doprowadzić do deprecjacji dolara – większa aktywność importerów sprawia bowiem, że jego podaż na globalnym rynku rośnie, a w konsekwencji kurs spada;

Kurs walut w Polsce - czy się różni od innych państw?

Światowe kantory ustalają kursy na podstawie notowań z FOREX – międzynarodowego rynku walutowego. Podstawowym oprogramowaniem jest tu Thompson Reuters Eikon, które umożliwia śledzenie zmian na rynku walut z minimalnym opóźnieniem. Pozwala także dostrzec nawet najmniejsze wahania w kursach.

Wyceną walut w Polsce zajmuje się Narodowy Bank Polski. Kursy walut, które podaje mają – w przeciwieństwie do danych z FOREX – charakter statystyczny. Przed publikacją notowań NBP kolejno:

kontaktuje się z dziesięcioma wytypowanymi bankami, by uzyskać informację o kursach kupna i sprzedaży dla euro oraz dolara amerykańskiego.

po odrzuceniu dwóch skrajnych wycen każdego z banków NBP wylicza średnią arytmetyczną z pozostałych 32 notowań (16 dla USD i 16 EUR). Uśrednione kursy kupna walut zostają następnie pomniejszone o 1%, a kursy ich sprzedaży zwiększony o 1%.

Kursy mniej popularnych walut (np. CHF, GBP, AUD, SEK, CAD, CZK, RUB, HUF) wyznacza się na podstawie danych agencji informacyjnych takich jak Reuters, Telerate i Bloomberg. W ich przypadku NBP także wprowadza korekty, dodając lub odejmując 1% od uzyskanego średniego kursu.

Ze względu na skomplikowany proces wyznaczania kursów walut NBP publikuje swoje notowania dopiero następnego dnia. Sprawia to, że dane są mniej aktualne niż notowania z FOREX i nie pozwalają uchwycić wszystkich wahań na rynku.

Po tym jak w poniedziałek EUR/PLN dotarł do 4,60, a USD/PLN do 3,88, we wtorek trwa korekta. W ramach niej EUR/USD wzrósł o 0,5 proc. i wrócił powyżej 1,19. Złoty umocnił się do 4,48/EUR i 3,845/USD.

"Na rynku walutowym mamy we wtorek lekkie odreagowanie, w ramach którego EUR/PLN zszedł lekko poniżej 4,59. W ostatnim czasie mówi się o czynnikach lokalnych, które nie sprzyjają złotemu. Sądzę jednak, że główną rolę odgrywają czynniki globalne, także w kontekście dzisiejszego umocnienia krajowej waluty. To, czy w najbliższym czasie EUR/PLN trwale wyjdzie powyżej poziom 4,60 zależeć będzie od eurodolara" - powiedział Wojciech Stępień.

"Dolar ma jeszcze miejsce do umacniania się wobec euro i sądzę, że możemy zobaczyć kurs EUR/USD poniżej 1,18. Przez to bardziej prawdopodobne jest, że EUR/PLN będzie ponownie testować 4,60 niż kierować się do 4,55" - ocenił.

Podsumowanie

Poziom inflacji, stóp procentowych czy sytuacja polityczna na świecie to tylko niektóre z czynników kształtujących popyt i podaż na dane waluty, a tym samym ich notowania. Zmiany w kursach można analizować za pośrednictwem notowań FOREX czy NBP. Nie da się jednak przewidzieć ich ze stuprocentową