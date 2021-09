Oto 6 oznak, które świadczą o tym, że nadszedł czas by zmienić pracodawcę.

Reklama

Czujesz, że utknąłeś

Brak możliwości awansu, czy szansy na podwyżkę osłabia motywację i produktywność w pracy. U każdego ten stan może się zupełnie inaczej przejawiać. Najczęściej przejawem frustracji z tego powodu jest unikanie trudnych zadań i niechęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podobnie działają niespełniane przez wiele miesięcy obietnice szefa dotyczące nowych szkoleń lub zatrudnienia dodatkowego personelu.

Prokrastynacja

Każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się odłożyć pewne sprawy na później. Sygnałem alarmującym, że nadszedł czas, aby iść dalej jest sytuacja, w której cała praca jest wykonywana na ostatnią chwilę.

Starcia z szefem

W każdej relacji są chwile, gdy dwoje ludzi się nie dogaduje. Jeśli problemy z porozumieniem powodują brak zaufania i wsparcia, wpływa to negatywnie na produktywność i dalszy rozwój kariery.

Według Amy Gallo, ekspertki ds. miejsca pracy i współredaktorki w Harvard Business Review, w takiej sytuacji należy sprawdzić czy zachowanie szefa jest odosobnionym przypadkiem, czy raczej częścią większego problemu kulturowego organizacji.

Kultura osobista i „kultura” organizacji

Kultura Twojej firmy ma ogromny wpływ na zaangażowanie, produktywność i szczęście pracownika. Każda różnica na tym polu może wywoływać niepotrzebne konflikty. Na przykład jeśli zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym jest dla zatrudnionego ważne, a w firmie przyjął się zwyczaj, że trzeba odpowiadać na maile do szef o każdej porze dnia i nocy, to taka sytuacja może bardzo szybko doprowadzić do frustracji, wypalenia zawodowego, a w konsekwencji do rezygnacji z pracy.

W tym przypadku wiele zależy od menedżerów i zmiany ich podejścia do podwładnych. Zdaniem Foram Sheth, dyrektorki ds. coachingu i współzałożycielki firmy Ama La Vida, pracownicy powinni czuć się wspierani i bezpieczni w pracy. To, w jaki sposób firmy odpowiedziały na potrzeby pracowników podczas pandemii wpłynęło na to, że ludzie decydują się na odejście z pracy.

Dostrzegasz inne potencjalne możliwości

Pracownik niezadowolony ze swojej obecnej pozycji zawodowej nieświadomie zaczyna szukać innych możliwości. Wówczas jego uwagę przyciągają ogłoszenia z pracuj.pl i czy z LinkedIn.

Sheth zasugerowała, aby wówczas zadać sobie pytanie, czy gdybyś nie miał pracy i otrzymałbyś propozycję przyjęcia obecnego stanowiska to byś je przyjął, czy dalej szukał?

Radykalna zmiana nastawienia do obowiązków służbowych

Jeśli na samą myśl o pójściu do biura nie masz ochoty podnosić się rano z łóżka, w pracy czujesz niechęć do wykonywania zadań służbowych, a siadając przy komputerze myślisz „nie mogę uwierzyć, że muszę to zrobić”, to czas, aby przemyśleć co się za tym kryje, podpowiada Gallo.

Nigdy nie jest tak, że zawsze jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni, ale przed podjęciem drastycznej decyzji o odejściu z pracy warto zastanowić się, co nie zagrało i chociaż spróbować porozmawiać o tym z przełożonymi. Jeśli to nic nie da, to wiedza wyniesiona z tego doświadczenia pomoże uniknąć popełniania podobnych błędów w nowym miejscu pracy.