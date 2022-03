"Potrzebujemy pracowników m.in. w branżach spożywczej, logistycznej czy usługowej. W tych wszystkich sektorach zapotrzebowanie na kobiety jest duże i to właśnie one mogą pomóc wypełnić wakaty, których w trzecim kwartale 2021 roku było ponad 150 tys." - powiedział Inglot w rozmowie z ISBnews.

Inglot wskazał, że skala wyjazdów obywateli Ukrainy z Polski do ojczyzny w związku z ogłoszoną mobilizacją jest zdecydowanie mniejsza niż na początku pandemii, kiedy z naszego kraju według szacunków Straży Granicznej wyjechało nawet 250 tys. osób.

"Natomiast dane z ostatnich dni mówią o tym, że do Ukrainy wróciło ok. 30 tys. osób. Są to m.in. osoby pracujące w branży budowlanej czy kierowcy" - powiedział Inglot.

"Osoby, które przekraczają granicę z Polską w celu schronienia przed wojną, w pierwszym etapie potrzebują zapewnienia pomocy medycznej, lokalowej, materialnej i oczywiście psychologicznej. Tutaj nasze społeczeństwo spisuje się na medal. A kolejny etap to stworzenie warunków dla łatwego wejścia tych osób na rynek pracy. Stąd prace nad specustawą, która pozwoli na uzyskanie legalnego zatrudnienia dla każdego obywatela Ukrainy z wbitą na granicy polsko-ukraińskiej specjalną pieczątką, która będzie zaświadczała o jego przybyciu do kraju. W związku z tym, że w dużej mierze będą to kobiety, ważne będzie też przygotowanie zaplecza pod edukację dzieci, my takie inicjatywy już podejmujemy, wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu gwarantujemy 500 miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ukraińskich dzieci" - podsumował Inglot.

Dotychczas granicę z Polską przekroczyło ponad 350 tys. obywateli Ukrainy, według szacunków w najbliższych dniach granice ma przekraczać ok. 100 tys. osób dziennie.

Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce. Współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego.