MRiPS wskazuje, że minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

Reklama

"Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł" – powiedziała cytowana w komunikacie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przypomniała, że kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpi 1 lipca br. Wyniesie ona 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka