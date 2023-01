Reklama

"Do szukania nowej pracy może pracowników zachęcać dobra pozycja negocjacyjna i możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia. Z 'Barometru Polskiego Rynku Pracy' Personnel Service wynika, że aż 76 proc. zatrudnionych osób postara się o wyższą pensję w 2023 roku. Strategie są różne i zakładają głównie rozmowę z aktualnym pracodawcą. 37 proc. osób zamierza poprosić swojego szefa o podwyżkę, a gdy to się nie uda 23 proc. poszuka wtedy nowego pracodawcy, który więcej zapłaci" - czytamy w materiale.

Doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy

Ostatnia strategia na zwiększenie domowego budżetu to praca dorywcza, na którą zdecyduje się 16 proc. osób.

"Słabe informacje o gospodarce czy doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy. Jest to zrozumiałe, bo zmiana oznacza najczęściej zatrudnienie najpierw na okres próbny oraz konieczność wykazania swoich umiejętności. Pracownicy wolą teraz nie dokładać sobie stresu. Skłonność do ryzyka spadła od wybuchu pandemii i to się nadal utrzymuje. Z drugiej strony, zatrudnionych z bierności wytrąca inflacja. Ceny rosną, a jednocześnie spada nasza siła nabywcza, więc każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota. Jeżeli w nowym miejscu pracy dostaniemy lepsze pieniądze, to w obliczu rosnących kosztów życia, trudniej odrzucić taką ofertę" - powiedział ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy deklaruje 16 proc.. Natomiast 60 proc. osób nie zamierza zmieniać pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 24 proc. jeszcze nie wie co się wydarzy, wynika także z badania.

"Barometr" wykazał również, że co piąty zatrudniony obawia się zwolnienia w ciągu 12 miesięcy. Niemal połowa, bo 43 proc. osób wskazuje, że scenariusz utraty pracy raczej nie jest możliwy, a 23 proc. ma pewność zatrudnienia. Pracownicy, którzy nie będą do tego zmuszeni, raczej nie zmienią pracy, podano także.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) w październiku 2022 roku.