16 września wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania świadczeń dla sołtysów. Prawo do dodatku do emerytury będą mieli sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 7 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także tym sołtysom, którzy realizowali swoje zadania przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe przepisy wchodzą w życie 16 września.

336,36 zł dla sołtysów - zasady

Zgodnie z nową ustawą, prawo do świadczenia mają osoby, które przez co najmniej 7, a nie jak dotychczas 8 lat pełniły funkcję sołtysa. W nowelizacji uchylono też przepis, na podstawie którego do okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia wliczano okres pełnienia funkcji sołtysa przed 1990 rokiem wyłącznie wtedy, jeśli ta osoba pełniła funkcję sołtysa również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Według nowych przepisów, w przypadku niezachowania dokumentów poświadczających sprawowanie funkcji sołtysa przez daną osobę, należy dołączyć pisemne oświadczenia złożone przez co najmniej trzy osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Dotychczas potrzebne były oświadczenia pięciu osób.

Jak wskazano w ustawie, w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wszczętych i niezakończonych będą stosowane nowe przepisy.

Od 1 marca 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 336,36 zł

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny: kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Od 1 marca 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 336,36 zł.

Źródło: SSPAP