Kto jest uprawniony do zakupu energii elektrycznej po niższej cenie?

Rozporządzenie Ministry Klimatu i Środowiska określa katalog organów i instytucji zobowiązanych do złożenia powyższego oświadczenia do swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Są to między innymi jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe lub spółki komunalne. Dzięki temu będą mogły one zakupić energię elektryczną po obniżonych, preferencyjnych cenach.

Gdzie szukać nowego wzoru Oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych?

Nowy wzór Oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych został opublikowany wraz z rozporządzeniem szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo wskazało w nim, że w oświadczeniu należy wyszczególnić punkty poboru energii elektrycznej wraz z informacją, jaka część energii elektrycznej jest objęta ceną maksymalną. Dodatkowo trzeba również wskazać wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh. W oświadczeniu jednostka samorządu terytorialnego lub podległa jej instytucja, muszą podać dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy.

Podstawa prawna rozporządzenia Ministry Klimatu i Środowiska

Ministra Klimatu i Środowiska wydała rozporządzenie na podstawie zapisów ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców. Jej zadaniem jest ochrona wybranych odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen prądu.