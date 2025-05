Środki na spłatę zadłużenia zajmuje komornik

Celem zajęcia komorniczego jest pozyskanie środków na spłatę zadłużenia, którego dłużnik nie spłaca z własnej woli i zgodnie z ustaleniami poczynionymi z wierzycielem. To jednak nie oznacza, że komornik może zająć wszystkie dobra do niego należące, by pozyskać te środki jak najszybciej. Zasady prowadzenia egzekucji zostały uregulowane w obowiązujących przepisach. Dotyczy to w szczególności zasad prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, które zostały zamieszczone m.in. w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ustawodawca określił w nich nie tylko kolejność w jakiej należy dokonywać potrąceń, ale również granice i kwoty wolne od potrąceń. Innymi słowy, wskazał minimum środków finansowych, które muszą trafić do pracownika, i których pracodawca nie może przekazać komornikowi. Warto wiedzieć, że nie jest to wartość stała i została określona przez odniesienie do wysokości płacy minimalnej.

Określone kwoty wynagrodzenia są wolne od potrąceń

Jak wynika z art. 871 kp, wolna od potrąceń jest kwota:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy.



Należy pamiętać o tym, że ta kwota to kwota netto. Oznacza to, że na jej ostateczną wysokość będzie miała wpływ indywidualna sytuacja podatnika, np. to, jakie koszty uzyskania przychodów znajdują zastosowanie w odniesieniu do jego przychodów, czy korzysta on ze zwolnień z grupy PIT-0, czy korzysta z kwoty zmniejszającej podatek, a także czy jest członkiem PPK

Zajęcie alimentacyjne rządzi się odrębnymi zasadami

Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 złotych, co oznacza, że w najbardziej typowym przypadku przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek kwota wolna wynosi 3510,92 zł. Wartość stanowiąca 90 proc. tej kwoty to 3159,83 zł, a 75 proc. to 2633,19 zł.

Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty wolne od potrąceń nie mają zastosowania w odniesieniu do zajęć alimentacyjnych. W tym przypadku potrąceń dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez konieczności wypłaty pracownikowi ustawowego minimum.