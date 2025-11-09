Zwolnienie z sankcji - Co mówił węgierski premier?

W piątek nie tylko węgierski premier mówił, że zwolnienie z amerykańskich sankcji jest bezterminowe, ale też Szijjarto napisał w serwisie X, że jest to „wyłączenie nieograniczone z sankcji na rosyjską ropę i gaz”.

Reklama

Sprostowanie Białego Domu

BBC, Euronews i agencja AFP sprawdziły jednak tę informację i przedstawiciel Białego Domu wyjaśnił, że USA zawieszają restrykcje tylko na rok.

Polityczne tło decyzji

Jak podkreśla Euronews, jest to „polityczne zwycięstwo dla Orbana, który zmierza do kwietniowych wyborów w sytuacji, gdy gospodarka Węgier jest w tarapatach. Niskie ceny energii mogą być decydującym czynnikiem podczas kampanii (wyborczej)”.

Szijjarto napisał jednak w sobotę po południu na Facebooku: „Premier wyraził się jasno. Uzgodnił z prezydentem USA, że otrzymamy bezterminowe zwolnienie z sankcji”.

Orban powiedział w piątek, że dzięki zapewnieniu całkowitego zwolnienia z sankcji na źródła energii bez żadnych limitów ani ograniczeń czasowych udało mu się „ochronić obniżki cen usług komunalnych. Węgry nadal mają najniższe koszty energii w Europie”.

Zgoda na amerykańskie inwestycje

Premier zapowiedział też, że na Węgry trafią kolejne inwestycje z USA, a ponadto oba kraje podpisały umowę o współpracy przemysłu wojskowego i kosmicznego, która zapewni Węgrom dostęp do najnowocześniejszej broni.

Rząd Węgier ogłosił zamiar zakupu amerykańskiego sprzętu obronnego o wartości 700 mln dolarów – podano w komunikacie Departamentu Stanu.

Obecny w składzie węgierskiej delegacji minister spraw zagranicznych ogłosił na Facebooku podpisanie z USA międzyrządowej umowy nuklearnej, dotyczącej zakupu i składowania amerykańskiego paliwa jądrowego.

Zgodnie z nią po raz pierwszy w historii kraju na Węgry ma trafić amerykańskie paliwo jądrowe, kupowane obecnie od Rosji, a także technologia składowania zużytego paliwa w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Umowa obejmie też współpracę w zakresie małych reaktorów modułowych. Jej wartość szacuje się na 114 mln dolarów.

Nowe kontrakty energetyczne

Rosyjski państwowy koncern Rosatom buduje w Paksu dwa nowe bloki jądrowe o mocy 1200 MW każdy. Węgry zobowiązały się też do zakupu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG; wartość kontraktów ma wynieść około 600 mln dolarów – podał departament stanu USA.