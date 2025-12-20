„Dziś przyjęto wspólne oświadczenie Ukrainy i Portugalii o partnerstwie w produkcji dronów morskich. Podpisaliśmy je wspólnie z premierem Portugalii, który dziś składa swoją pierwszą wizytę w Ukrainie” – powiadomił Zełenski na platformach społecznościowych.

Nowoczesne drony morskie

„To obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków prac obronnych. Ważne, aby były konkretne rezultaty. We wszystkich częściach naszej Europy musi być wystarczająco dużo siły, by przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, a nowoczesne drony są realnym narzędziem obrony” - dodał.

Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Portugalii za wkład w program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - mechanizm finansowania przez kraje NATO zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy).

90 mld euro dla Ukrainy

„Portugalia wsparła także wspólne europejskie rozwiązanie dotyczące finansowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższe lata – to 90 mld euro dla Ukrainy, co ma bardzo istotne znaczenie” – podkreślił Zełenski.

Z Kijowa Jarosław Junko