W komunikacie opublikowanym w sieci Telegram minister oświadczył, że wenezuelskie siły zbrojne potępiają „tchórzliwe uprowadzenie naszego konstytucyjnego prezydenta, naczelnego dowódcy, oraz jego małżonki, pierwszej damy”.

Stan zewnętrznego zagrożenia

Padrino wspomniał o decyzji Najwyższego Trybunały Sprawiedliwości o wyznaczeniu Rodriguez na pełniącą obowiązki prezydenta, a co za tym idzie przekazaniu jej wszystkich uprawnień i kompetencji głowy państwa. Dodał, że armia popiera wydany wcześniej dekret o wprowadzeniu stanu zewnętrznego zagrożenia.

„W związku z tym wprowadzamy na całym obszarze geograficznym kraju i w doskonałej jedności ludu, wojska i policji, pełną gotowość operacyjną w celu zapewnienia wolności, niepodległości i suwerenności narodu, gwarantując ciągłość demokratyczną i konstytucyjną państwa wenezuelskiego” – napisano w komunikacie.

Akcja pojmania dyktatora Wenezueli

Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani i wywiezieni z kraju przez amerykańskie siły specjalne w czasie operacji przeprowadzonej w sobotę nad ranem czasu miejscowego. Następnie trafili do USA, gdzie mają stanąć przed sądem, oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.

Prezydent USA Donald Trump sugerował w sobotę, że Rodriguez, która przejęła obowiązki Maduro, zgodziła się współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Sama Rodriguez w czasie wystąpienia transmitowanego w telewizji określiła Maduro jako „jedynego prezydenta” kraju i zażądała jego uwolnienia.