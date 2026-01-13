Problemy Iranu

Według Merza przywódcy w Teheranie „nie mają legitymacji wynikającej z wyborów powszechnych”.

- Ludność buntuje się teraz przeciwko temu reżimowi – zaznaczył podczas wizyty w Bengaluru w Indiach. Wyraził nadzieję na pokojowe zakończenie obecnego konfliktu i zapewnił, że Niemcy wraz z partnerami pozostają „w ścisłym kontakcie, by zapewnić pokojowe przejście Iranu do rządu z demokratyczną legitymacją”.

Merz zaapelował do władz w Teheranie o zaprzestanie przemocy wobec demonstrantów.

Potencjalna interwencja USA w Iranie

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że poważnie rozważa uderzenie na obiekty w Iranie w odpowiedzi na tłumienie antyrządowych protestów przez reżim.

Protesty w Iranie wybuchły 28 grudnia w reakcji na pogarszającą się sytuację ekonomiczną, po czym szybko ogarnęły cały kraj i przerodziły w jeden z największych od lat zrywów społecznych przeciwko irańskiemu reżimowi.

Według organizacji pozarządowej Iran Human Rights (IranHR) podczas tłumienia demonstracji zginęło dotąd co najmniej 648 osób, przy czym jest to bilans potwierdzonych ofiar, a niektóre doniesienia mówią nawet o tysiącach zabitych.

Z Berlina Iwona Weidmann