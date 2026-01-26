Deportowani z USA Rosjanie wracają do kraju. Po raz pierwszy w tym roku

Rano 25 stycznia z miasta Mesa w stanie Arizona wystartował specjalny samolot z obywatelami Rosji na pokładzie, którzy zostali deportowani z USA. Informację przekazał redakcjom Wiorstka i Agientstwo Dmitrij Wałujew, szef organizacji Rosyjska Ameryka na rzecz Demokracji w Rosji. Jest to pierwszy taki lot w 2026 roku i jednocześnie piąta masowa deportacja Rosjan z USA w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Dokładna liczba Rosjan znajdujących się na pokładzie nie jest znana. Według dostępnych informacji do deportacji przygotowywano około 20 obywateli Rosji. Tym samym lotem deportowani byli również obywatele Iranu oraz uchodźcy z krajów arabskojęzycznych. Wałujew poinformował, że część Rosjan przed wylotem umieszczono w przepełnionych celach. Jednocześnie tuż przed odlotem z samolotu zdjęto kilka osób, których wnioski o nadanie statusu uchodźcy nie zostały jeszcze ostatecznie rozpatrzone.

Samolot z deportowanymi Rosjanami poleciał najpierw do Portsmouth w stanie New Hampshire, skąd następnie udał się poza granice USA. Podobnie jak w poprzednich przypadkach deportacja miała odbyć się tranzytem przez Kair. Według organizacji zajmujących się pomocą migrantom deportowani praktycznie nie mają możliwości pozostania w państwie trzecim i uniknięcia powrotu do Rosji.

Po przylocie do Rosji deportowanych na lotniskach przesłuchują funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jak informują media, co najmniej dwie osoby deportowane z USA zostały po przylocie zatrzymane i aresztowane w związku z prowadzonymi przeciwko nim postępowaniami karnymi.

Organizacje praw człowieka zwracają uwagę, że dla wielu deportowanych powrót do Rosji może oznaczać realne ryzyko represji, szczególnie w przypadku osób krytykujących władze lub sprzeciwiających się wojnie. Wcześniejsze masowe deportacje Rosjan z USA miały miejsce w czerwcu, sierpniu i grudniu 2025 roku.